Calciomercato: Bakayoko in Serie A, firma da svincolato

Reduce dall’esperienza poco felice in Grecia, tra le fila del Paok, Bakayoko è rimasto svincolato e adesso può essere utile per un club di Serie A, ecco tutti i dettagli riguardo questo affare.

L’ultima idea della società porta al centrocampista francese, che ha già un passato in Italia con le maglie di Milan e Napoli.

Ecco le ultimissime notizie su questo possibile colpo di calciomercato con l’eventuale arrivo in squadra dell’ex Monaco che darebbe ulteriore forza alla mediana del club italiano.

C’è da dire che dopo i prestito a Napoli e Milan, la carriera di Bakayoko ha preso un verso diverso. Infatti, le ultime due esperienze sono state al Lorient e al Paok, in Grecia.

Squadre non proprie esaltanti che hanno frenato il giocatore che comunque è un classe 1994 ed in grado di poter disputare ancora 2-3 stagioni ad alto livello.

Le ultime scelte, però, hanno solo che peggiorato la situazione del centrocampista che è finito ormai nel dimenticatoio. Ecco perché è sputata fuori una voce riguardo il possibile ritorno in A di Bakayoko che potrebbe mettersi in discussione in una squadra italiana: ecco quale.

Bakayoko in Serie A?

Un’idea, una fantasia che stuzzica la mente dei tifosi e che riguarda proprio il futuro di Bakayoko che in Italia ha già giocato con la maglia del Napoli e del Milan.

Centrocampista dotato di una buona struttura fisica, può essere ideale per aggiugere forza alla mediana di qualunque squadra italiana.

Infatti, nonostante sia fermo da un po’, uno come lui se in condizione può fare davvero bene in Serie A.

Ecco perché l’idea è stata riproposta ai microfoni di Toscana Tv da Stefano Carobbi. L’ex difensore, parlando del momento difficile che sta vivendo la Fiorentina, ha consigliato ai viola l’ingaggio a parametro zero di Bakayoko.

“Prenderei subito un giocatore svincolato in mezzo al campo. Guardando la lista, un nome utile può essere Bakayoko che è attualmente libero e che ha già esperienza in Serie A”.

Bakayoko alla Fiorentina?

Non è una notizia ma un’idea lanciata dall’opinionista ed ex calciatore Carobbi. Ovviamente, in questo momento di grande difficoltà, la Fiorentina potrebbe pensare alla qualunque per uscire dalle sabbie mobili. E non è da escludere, dunque, questo possibile intervento sul mercato degli svincolati. Che può essere Bakayoko o un altro, Pradé potrebbe decidere di scendere in campo per ritoccare la rosa ed aggiungere esperienza e qualità all’organico di Pioli. Per ora, comunque, non ci sono conferme su questa pista con la squadra che almeno per il momento non sarà rivista dal club.