Benzema torna in Europa: sfida subito la Juventus in Champions

Rischia di essere finita l’avventura di Benzema in Arabia Saudita, ma non nel mondo del calcio. Il Pallone d’Oro è pronto al ritorno in Champions.

Lo rivelano dall’estero e con la Juventus interessata per vie traverse perché sul cammino di Benzema ci sarà poi proprio la sfida all’Allianz Stadium che, considerando il calendario dei bianconeri, risulterà decisiva ai fini della qualificazione al turno successivo, dopo la Champions League Phase.

Dopo aver vinto tutto col Real Madrid, vincendo anche il Pallone d’Oro, Karim Benzema può ritrovare la Champions League. Un allenatore che lo conosce benissimo per quanto vissuto con lui in passato proprio alle Merengues, lo avrebbe indicato alla società come primo rinforzo da ottenere per il cammino che spera di ribaltare proprio in Europa, dopo l’avvio shock dello stesso club e che vede l’esperienza e la qualità di Benzema al servizio della squadra.

Benzema ritrova l’Europa: è il colpo da sogno per la Champions

Karim Benzema è il colpo da sogno per un club che gioca la Champions League e per lui, nella competizione Uefa che conosce benissimo avendola giocata e vinta più volte da assoluto protagonista, sarebbe un ritorno a dir poco clamoroso.

Sulla strada di Benzema c’è ancora la Juventus, club che ha affrontato e battuto in diverse circostanze, quando i Galacticos avevano Cristiano Ronaldo in rosa, nell’ultimo decennio di dominio totale.

Il centravanti francese è l’obiettivo a sorpresa del nuovo Benfica appena nato con José Mourinho, Special One che ha chiesto alla sua squadra di prendergli l’esperto centravanti che saluterebbe a quel punto, di fatto, l’Al-Ittihad. Rinunciando allo stipendio faraonico che percepisce in Saudi Pro League, l’ex leggenda del Real Madrid potrebbe ritrovare Mourinho nell’esperienza in Portogallo.

Esordio in Champions contro la Juve: l’ipotesi per Benzema

L’ipotesi accreditata è quella di vedere di nuovo Benzema in Europa, come hanno fatto sapere da Fichajes.net, dove hanno spiegato che il Benfica sta cercando di capire se sarà possibile o meno prendere Karim per Mourinho.

In questo momento l’accordo contrattuale per il bomber di 37 anni è valido fino al 30 giugno 2026 e l’Al-Ittihad starebbe valutando se accontentare o meno le richieste ipotetiche proprio di Benzema di tornare a giocare in Europa, al Benfica di Mourinho. Dovesse essere così, non si metterà d’intralcio il club saudita, lasciandolo partire a zero e con una rescissione contrattuale. L’ipotesi, dovesse essere così a gennaio, vedrà a quel punto poi l’esordio in Champions League contro la Juventus, in maglia Benfica, nella settima giornata della Champions League Phase all’Allianz Stadium.