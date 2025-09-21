Problemi DAZN in Inter-Sassuolo: come chiedere il rimborso

Quanto successo non ha assolutamente reso giustizia (e merito) allo spettacolo che Inter e Sassuolo hanno offerto questa sera in campo.

Il problema è sempre a monte, visto che ancora una volta la nota piattaforma streaming di DAZN ha riscontrato qualche problema che non ha permesso a chi stava seguendo la partita di viverla nelle migliori condizioni possibili. I tifosi hanno immediatamente cominciato ad andare in escandescenza denunciando i proprio disagi sui profili social dell’emittente, la quale potrebbe anche trovarsi costretta a rimborsare i propri clienti come già successo anche in passato per disordini simili.

Problemi per DAZN durante Inter-Sassuolo

Non succedeva da un po’, ma neanche il tempo di pensare anche a un semplice elogio che DAZN si è subito smentito. Nel corso di Inter-Sassuolo si sono registrati una serie di problemi che hanno portato i clienti della nota emittente ad innervosirsi e denunciare i disagi subiti nel corso della visione del match.

I profili social di DAZN sono stati inondati da commenti negativi, che proprio come una reazione a catena si sono moltiplicati minuto dopo minuto, anche perché gran parte degli abbonati hanno ritrovato in altri le stesse problematiche che non gli hanno permesso di seguire nelle migliori condizioni possibili, dal proprio divano di casa, l’avvincente partita di San Siro.

Ma cosa è successo? Essenzialmente intorno al 12esimo minuto il segnale di DAZN è saltato, non permettendo a nessuno di continuare a vedere la partita (oltre che l’azione del gol di Dimarco). L’applicazione parlava di “Problemi di connessione“, che non riguardavano però l’utente bensì l’emittente proprio, che ci ha messo un po’ prima di recuperare il segnale giusto, e infatti la risoluzione per almeno una decina di minuti non è stata assolutamente delle migliori.

Come chiedere il rimborso a DAZN?

Quanto successo questa sera è particolarmente grave, e quindi non è da escludere che migliaia di utenti procederanno con la disdetta dell’abbonamento a DAZN, quasi per ripicca. Altri, invece, opteranno per una soluzione prettamente economica, sfruttando un precedente e chiedendo il rimborso a DAZN.

Ma come si fa? Semplice, bisogna contattare l’assistenza tramite il sito DAZN.com, oppure mandare una mail help@dazn.com inserendo i propri dati, account e personali, allegando a questa uno screenshot di quanto successo per avere “l’arma del reato” sulla quale poter fare leva. Senza di questa, è difficile anche solo immaginare che la richiesta di rimborso possa essere lavorata dagli addetti di DAZN, ma essendo stato un problema di massa potrebbe anche essere che l’emittente faccia uno strappo alla regola. Staremo a vedere.