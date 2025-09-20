Milan, quando torna Leao? Si allungano i tempi sull’infortunio

Il ritorno in campo di Rafael Leao è il tema caldo in casa Milan, con Allegri ancora “costretto” a scegliere il Bebote Gimenez.

Ha fiducia sul messicano lo stesso tecnico livornese ma è chiaro che l’importanza di Rafael Leao, per il livello tecnico del portoghese, è un problema in casa Milan dal momento che è assente da praticamente metà agosto.

I pochi minuti trovati in Coppa Italia contro il Bari stanno vedendo gli stessi, causa infortunio, come ultimi vissuti in maglia rossonera. Scrive La Gazzetta dello Sport che Leao non si allena con la squadra da praticamente metà agosto, appunto. Con oggi è circa un mese che non riesce a ritrovare il campo e la disponibilità, con un’altra assenza che si registrerà oggi alla quarta giornata nella difficile partita contro l’Udinese, definita importantissima per Allegri. Ma quand’è che tornerà Rafael Leao? Si teme il peggio al Milan, con la possibilità di rivederlo e al 100% delle sue condizioni, soltanto tra un po’.

Leao, un’altra assenza: il giallo sull’infortunio

Il problema riscontrato da Rafael Leao è risultato peggio del previsto riguardo il suo infortunio. Ma è un vero e proprio giallo sui tempi di recupero perché, di settimana in settimana, continuano a venir fuori notizie sull’imminente assenza del giocatore, turno dopo turno. E adesso pure per Udinese-Milan finisce out dai convocati, con Maignan che invece farà ritorno tra la sfida col Lecce di Coppa Italia e quella col Napoli, del prossimo week-end.

Se vorrà davvero mettersi in fila per lo Scudetto, sul quale per ora sembra roba di Napoli e Juventus – troppo presto per trarre somme ma sono le uniche due a punteggio pieno – vincere con l’Udinese e fermare poi il Napoli sarà d’obbligo per Allegri e i suoi. E dovrà farlo probabilmente senza Leao.

La certezza è che salterà Udinese-Milan, mentre con il Lecce in Coppa Italia spera quantomeno di poterlo convocare. Difficile pensare che possa succedere e con l’augurio, da parte di Allegri, di avere Leao al 100% nel match di domenica sera a San Siro contro il Napoli.

Quando torna Leao: le ipotesi sul rientro in campo dopo l’infortunio

Stando al tipo di infortunio avuto e ai giorni che restano tra Coppa Italia e campionato, la sensazione è che Leao possa riposare ancora contro il Lecce, per allenarsi in vista del Napoli.

Da capire se poi nella partita contro i campioni d’Italia, il club milanista riuscirà a vedere Leao titolare o soltanto per uno spezzone di partita. Scalpita intanto Nkunku che, se non dovesse farcela Leao, potrebbe sostituirlo e affiancare il Bebote Gimenez in avanti.