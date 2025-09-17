Spalletti torna in Serie A: c’è già una destinazione, la svolta

Spalletti sta tornando in Serie A?

Clamorosa rivelazione sull’ex ct, attualmente libero dopo l’addio burrascoso dalla Nazionale. Dopo aver detto di no ad una super offerta da parte degli sceicchi dell’Al Nassr, il tecnico era stato contattato anche dai turchi del Fenerbahce.

Alla fine, però, ha deciso di restare fermo in attesa di una proposta convincente dalla Serie A. Proposta che, clamorosamente, potrebbe arrivare molto presto. Infatti, c’è un curioso retroscena che riguarda Spalletti che potrebbe decidere di accettare questa sfida.

A quale società può interessare Luciano Spalletti?

I costi per il suo ingaggio spaventano in tanti ma c’è un club che è pronto a fare pazzie per prenderlo e riportarlo in Serie A. E’ una suggestione clamorosa, che è stata lanciata in queste ore e che potrebbe riguarda una squadra italiana che starebbe ragionando su questa pista.

Calciomercato: svolta a sorpresa, prendono Spalletti

Stare fermo a guardare non è mai facile, soprattutto per Luciano Spalletti che è un vero proprio appassionato di calcio.

Siamo sicuri che all’ex ct manca davvero tanto l’odore dell’erba e il rumore del pallone. Lo spogliatoio, il contatto quotidiano con i giocatori, sono come il pane per un allenatore come lui che è reduce da una brutta esperienza con la Nazionale italiana.

Adesso deve trovare l’ambiente giusto per ripartire e smaltire la delusione azzurra, che l’ha messo alla porta in malo modo. E quello ideale potrebbe essere vicino casa, in una squadra che ha tutto per far tornare il sorriso sul volto dell’ex ct. Ecco l’ultima voce di mercato che riguarda Spalletti, nella lista di una società importante di Serie A.

Fiorentina Pioli: il tecnico a rischio esonero? Spalletti o Thiago Motta per sostituirlo

E’ l’influencer Damiano Er Faina a lanciare l’indiscrezione che riguarda il ritorno in panchina di Luciano Spalletti. Infatti, attraverso il suo profilo X, il content creator ha lanciato questa suggestione che riguarda la panchina dei viola.

Infatti, c’è più di qualche malumore dalle parti di Firenze con Pioli che sta perdendo la fiducia dell’ambiente dopo un inizio di stagione da dimenticare. Ecco perché la società, per cautelarsi, avrebbe già individuato 2 potenziali sostituti da portare alla Fiorentina per sostituire Pioli. Gli indiziati sono Thiago Motta e Spalletti che sono 2 alternative di spessore ma anche costose per Commisso, non avvezzo a cambi in corsa. Ma si sa, nel calcio tutto è possibile.