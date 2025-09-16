Juve, svolta per Vlahovic: ingaggio super per chiudere

Vlahovic ha dimostrato di essere essenziale per la Juve. Cambia il futuro del serbo: le ultime su rinnovo e interessamenti

La Champions League della Juve inizia in modo pirotecnico. I bianconeri hanno pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund segnando due reti nei minuti di recupero e dimostrando di essere ancora una volta una squadra che non va mai sottovalutata, soprattutto nei finali di partita.

Dopo il 4-3 e la rimonta rifilati all’Inter è successo qualcosa di molto simile contro il Borussia, ma l’uomo da copertina stavolta è Dusan Vlahovic. Il serbo è stato letale per la difesa dei gialloneri, mettendo a segno una splendida doppietta e l’assist decisivo per il colpo di testa di Kelly, quello del 4-4.

Vlahovic diventa indispensabile per la Juve: Tudor ci punta forte

Vlahovic è stato criticato parecchio negli ultimi anni, in cui ha fatto fatica a trovare continuità sotto il profilo tecnico e realizzativo. Il serbo si portava dietro l’etichetta del bomber strapagato e forse anche sopravvalutato, che i tifosi erano pronti a bersagliare al primo errore.

Il suo futuro sembrava arrivato al punto di non ritorno, visto che l’ingaggio è salito a 12 milioni di euro a stagione e con un contratto in scadenza a fine anno. Si è parlato addirittura della possibilità di rescindere il contratto pur di pagare cifre così alte.

La Juve è andata per la sua strada puntando su David e Openda, ma oggi la certezza di Tudor si chiama Dusan Vlahovic. La doppietta (più un assist) di stasera dimostrano come sia lui il vero bomber di cui ha bisogno la Juve nel presente. E forse anche nel futuro. Soprattutto nel calcio di Tudor.

Le ultime tra rinnovo e addio

Intanto Vlahovic sta togliendo diversi sassolini dalle scarpe, ma molto presto ci sarà da chiarire il futuro della punta, che a gennaio sarà libero di trovare accordi con chiunque. Inter e Milan sono interessate, ma all’orizzonte c’è anche una clamorosa possibilità di un rinnovo in extremis con la Juve.

Se le cose dovessero continuare così, Comolli sarebbe pronto ad accelerare per la firma, proponendo un maxi ingaggio al calciatore. Staremo a vedere, ma intanto oggi l’addio non è più così scontato. E neppure che non si facciano avanti le grandi big internazionali, soprattutto dalla Premier, che potrebbero ingolosire il calciatore con soldi e una nuova vetrina internazionale.