Adeyemi in Serie A: arriva in una big con lo scambio

Il futuro di Karim Adeyemi potrebbe proseguire in Serie A: occhio all’offerta di una big di Serie A che potrebbe sbaragliare la concorrenza

La Champions League è partita e anche in questa stagione potrebbe portare grandi soddisfazioni per i club italiani, nonostante la concorrenza a livello europeo sia davvero importante. Stasera la Juventus sta sfidando il Borussia Dortmund in un match che potrebbe già essere molto importante per la classifica della Vecchia Signora.

I gialloneri hanno buone qualità in ogni reparto, ma la Vecchia Signora vuole dare seguito al suo buon momento di forma anche nella massima competizione europea. Dall’inizio della stagione, Madama ha totalizzato nove punti in tre partite, vincendo anche lo scontro diretto contro l’Inter grazie a un’emozionante rimonta.

Osservato speciale contro la Juve

Uno degli uomini più importanti in forza al Borussia Dortmund è Karim Adeyemi. L’attaccante tedesco non sempre ha avuto la continuità che ci si aspettava nel corso della sua carriera, ma le sue caratteristiche sono sotto gli occhi di tutti e non facili da replicare anche nell’attuale Serie A.

La sua velocità sarebbe assolutamente un’arma impropria per fare male alle difese avversarie. A campo aperto è imprendibile, ma è bravo anche nell’uno contro uno e ha grande fiuto per il gol, il che lo ha portato già a segnare diversi gol in campo europeo negli ultimi anni.

Già alcuni mesi fa, si è parlato di un possibile approdo dell’attaccante in Italia, nello specifico con la maglia del Napoli o della Juve. Nessuna delle due big, però, ha mai chiuso la trattativa, anche perché il Borussia Dortmund non ha mai aperto all’addio e ha chiesto 50 milioni di euro per concludere l’affare.

L’Inter punta Adeyemi: è il vero sostituto di Lookman

L’Inter ha insistito a lungo la scorsa estate per portare a Milano Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano sembrava davvero vicino a vestire la maglia nerazzurra, ma alla fine è arrivato il veto da parte dell’Atalanta alla sua cessione.

La delusione continua a montare tra i tifosi dell’Inter, soprattutto perché non è mai arrivato un altro calciatore con le sue caratteristiche a Milano. I nerazzurri non hanno calciatori veloci nello stretto e abili nell’uno contro uno.

Per questo i soldi che dovevano essere investiti per Lookman potrebbero finire dritti su Adeyemi. La trattativa si preannuncia comunque difficile, soprattutto se il tedesco dovesse brillare quest’anno.