Inter, Marotta prepara la beffa al Liverpool: il centrale per 40 milioni

Beppe Marotta prepara quella che è la contro-beffa al Liverpool dopo la vicenda Leoni, che ha visto i nerazzurri perdere il principale obiettivo per la difesa.

Il calciomercato dell’Inter è stato tra quelli più attivi, per i rumors che sono circolati sia sulle uscite che per le telenovele che sono venute fuori tra Lookman e Leoni, con quest’ultimo che alla fine ha raggiunto Liverpool salutando la Serie A e non accordandosi con Chivu e l’Inter per l’arrivo in nerazzurro. Ma adesso l’Inter cerca un nuovo difensore, anche a cifre importanti. Akanji pare non bastare.

Dall’Inghilterra, uno dei migliori centrali della Premier League e della Federazione inglese, ha scelto di non rinnovare gli accordi col suo club. Ed è per questo che, una volta saltato tutto con il Liverpool, l’Inter potrebbe “intromettersi” cercando di portarsi a casa il suo cartellino. Come svelato da TMW, infatti, sarebbero due le squadre intenzionate, in Italia, a provarci con la beffa ai Reds. L’Inter, ad oggi, è quella che ha più bisogno di piazzare un colpo così importante, considerando le diverse situazioni legate al reparto difensivo a disposizione di Cristian Chivu.

Inter: il nuovo difensore dalla Premier con beffa ai Reds

L’Inter ragiona sul futuro perché, con la situazione attuale di un Bisseck che non convince più e dopo aver perso Pavard con destinazione Marsiglia, sono altre le cose da sistemare nelle retrovie.

L’Inter è conscia del fatto che dovrà “svecchiare” la rosa e tra i giocatori c’è Acerbi con De Vrij che non risultano più giovanissimi. Arrivati ai titoli di coda della loro esperienza in nerazzurro, per entrambi pare sia arrivato l’ultimo anno all’Inter. Da gennaio toccherà investire ed intervenire.

Il colpo che può piazzare l’Inter, dunque, è quello che porta a Marc Guehi. Il classe 2000 ha un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2026 e pare non ci sia alcuna intenzione di rinnovare col Crystal Palace. Era ad un passo dal Liverpool, cosa saltata praticamente nell’ultimo giorno di mercato. I Reds rischiano di perderlo e Guehi potrebbe, a quel punto, finire in Serie A e in uno dei top club italiani.

Guehi in Serie A: l’Inter tenta il colpaccio, c’è concorrenza

L’Inter proverà a prendere Marc Guehi, giocatore che per 40 milioni potrebbe arrivare in Serie A, nonostante ne valga 50-60 per le valutazioni che ne fa il Crystal Palace.

Il motivo della svalutazione economica è legato al contratto in scadenza, che rischia di far cadere tutto sulla sua cessione e portando il calciatore alla separazione a zero dal club di Londra. Sulle tracce di Guehi c’è anche la Juventus oltre all’Inter. Più distante la posizione del Milan, con la possibilità in ogni caso di portarsi a casa e a gennaio, anticipando la forte concorrenza del Liverpool, giocando d’anticipo nel colpo da piazzare in inverno.