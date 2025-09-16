Colpo di una big “alla Beukema”: il difensore a gennaio dal Bologna

Protagonista di diversi rumors di mercato è stato il club del Bologna con annessi suoi giocatori attuali e non, con le situazioni che si ripresentano in inverno.

Nel corso dell’estate che è da poco finita e con la sessione di calciomercato che si è conclusa a fine agosto, il Bologna ha perso diversi dei propri titolari con i quali ha compiuto il doppio salto prima per l’approdo in Champions League, ottenuto l’anno prima e con Thiago Motta in panchina, per poi diventare campione della Coppa Italia, aprendosi una doppia opportunità che è quella sia di giocare in Europa League che nella Final Four a gennaio, in Supercoppa italiana.

Un altro dei titolari di Italiano rischia di salutare e questo, a causa della sua situazione contrattuale. A prendere il difensore, così come successo con Sam Beukema, è un top club d’Italia.

Calciomercato: un altro colpo di una big di Serie A dal Bologna

Se è riuscita ad ottenere certi risultati, la formazione bolognese, lo deve alla programmazione della sua società e ai calciatori in campo, che fanno gola ai diversi top club. È successo con Beukema – già a segno col Napoli alla primissima partita giocata in maglia partenopea – che con Ndoye.

Un altro dei talenti di Vincenzo Italiano al Bologna, ancora in stand-by sulla situazione rinnovo, può vivere il grande salto in uno dei top club d’Italia e che gioca per vincere lo Scudetto. Un rinforzo che a gennaio permetterebbe poi, al club in questione, di migliorare qualitativamente il proprio organico. Lo stesso Bologna, al fine di evitare di svalutare il suo cartellino a causa del mancato rinnovo, potrebbe accettare di vendere a gennaio il proprio titolarissimo.

Si tratta di Jhon Lucumi, difensore centrale che fino alla fine della sessione del calciomercato estivo, sembrava pronto alla separazione dal Bologna. Tra i principali rumors in Serie A, per il colombiano, ben tre squadre italiane. E tutte, per motivi diversi, potrebbero tornare all’assalto a gennaio.

Le cifre e la destinazione italiana del difensore del Bologna

Come informano da TMW, il Bologna sta cercando di capire se ci sono o meno aperture per il rinnovo di Jhon Lucumi. Altrimenti sarà addio e con destinazione in Serie A.

Il valore del suo cartellino, ad oggi, non tocca cifre maggiori di 15-20 milioni di euro, anche se le richieste del Bologna sono più alte e vicine ai 25. Roma, Inter e Juventus sono ad oggi le squadre favorite per l’acquisto di Lucumi e tutte potrebbero riaprire i contatti a gennaio. In particolar modo l’Inter che, dovesse separarsi da Bisseck e con Acerbi più De Vrij vicini al loro ultimo anno in nerazzurro, potrebbe sfruttare quella che è la vantaggiosa situazione economica che c’è sul cartellino del colombiano.