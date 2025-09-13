L’Inter ha bisogno di un portiere: cambiano a gennaio, chi arriva

L’Inter ha bisogno di un nuovo portiere?

L’idea di Marotta, di prendere a zero Donnarumma, è fallita quest’estate quando il Psg ha deciso di mettere alla porta l’italiano che è stato poi ceduto al Manchester City mettendo l’Inter fuori dai giochi.

Una beffa per i nerazzurri, che già sognavano il colpo a parametro zero per la prossima stagione. Ma dalla gara contro la Juventus esce un quadro poco esaltante per Sommer che è finito nel mirino della critica.

L’esperto portiere, anche lui in scadenza a giugno 2026, è stato protagonista di una partita disastrosa contro i bianconeri, che hanno inciso e non poco sull’esito del match. Criticato dall’ambiente, per l’Inter si è già aperto un dibattito riguardo il futuro in porta.

La soluzione può arrivare nel mercato di gennaio?

Ci saranno delle riflessioni su Sommer, autore di una prestazione disastrosa contro la Juventus. Adesso l’Inter ha bisogno di un nuovo portiere anche in vista del futuro, visto che l’estremo difensore svizzero ha il contratto in scadenza a giugno.

Ci sono varie opzioni al vaglio della società, che potrebbe decidere di intervenire in porta già nel mercato di gennaio con l’arrivo di un nuovo portiere.

Ovviamente è una possibilità per Marotta, che intanto già sta valutando una serie di opzioni per il futuro.

Chi prende l’Inter in porta?

Il ritorno dalla sosta per le Nazionali non ha portato bene all’Inter, che ha iniziato questo tour de force con una sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus.

Partita dai mille volti contro i bianconeri, con Sommer che alla fine è stato il peggiore in campo per i nerazzurri.

La prestazione dell’estremo difensore svizzero alza subito il polverone relativo al futuro in porta da parte della squadra, che ha bisogno di un portiere di assoluta affidabilità in vista del futuro.

Infatti, con Sommer non è più possibile avviare un progetto visto che ha ormai raggiunto una certa età ed ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Ecco perché non è da escludere l’intervento del club, che se le cose dovessero proseguire in questo modo potrebbe decidere di intervenire in porta già nella sessione di gennaio.

Svilar all’Inter?

In Serie A ci sono diversi portieri interessanti che possono fare a caso dei nerazzurri. Fra quelli più costosi, come Svilar o Carnesecchi, fino ad altri che possono arrivare ad un prezzo abbordabile, come Elia Caprile, che nell’anticipo delle 15 contro il Parma è stato protagonista di una prestazione incredibile. Occhio, poi, anche ad altre sorprese provenienti dall’estero.

Di sicuro, l’argomento portiere sarà affrontato dai dirigenti già nelle prossime settimane con un confronto serrato anche con l’allenatore che adesso dovrà essere protetto dalla società, soprattutto dopo le due sconfitte consecutive in campionato, che già mettono in salita il campionato dell’Inter.