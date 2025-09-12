Orsolini è pronto a firmare: arriva la svolta

Il futuro di Orsolini è ormai segnato: ecco le ultimissime notizie riguardo la prossima destinazione dell’esterno, che in estate ha rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita.

Il suo no agli arabi ha fatto esultare i tifosi del Bologna che però adesso attendono una risposta riguardo il futuro del calciatore che, dopo aver detto no ai tanti soldi degli sceicchi, sta riflettendo sulla sua prossima destinazione.

E’ tutto ancora in bilico, considerando il contratto in scadenza a giugno 2027. L’ultimo rinnovo è datato estate 2023, ecco perché Orsolini sta ragionando riguardo la sua prossima avventura che può essere anche lontano dal Bologna.

Ecco nuovi aggiornamenti riguardo la scelta del calciatore e dello stesso club.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto della situazione sul futuro a Bologna di Riccardo Orsolini che, ancora oggi, è uno dei più pagati della rosa dei rossoblù.

L’esterno, anche in questo avvio di campionato, si è distinto con prestazioni importanti ed è sempre uno dei trascinatori della squadra.

Uomo in più della squadra di Vincenzo Italiano, è ormai un beniamino dei tifosi che adesso chiedono a gran voce chiarezza riguardo il futuro di Orsolini a Bologna. Infatti, sul giocatore pende la scadenza del contratto, fissata per giugno 2027.

C’è il rischio di un addio che potrebbe materializzarsi molto presto, senza prolungamento di contratto. Cosa c’è di vero su questa situazione.

Aggiornamenti sul futuro di Riccardo Orsolini a Bologna

Patron Saputo dovrà intervenire in prima persona per risolvere questo impasse, riguardo il rinnovo di Orsolini con il Bologna.

L’agente del calciatore, Michelangelo Minieri, a breve dovrà incontrarsi con la società per discutere dell’offerta e dell’adeguamento dello stipendio. Dopo aver detto di no all’offerta araba, arrivata in estate, Orsolini adesso si aspetta un regalo da parte del Bologna e del suo presidente.

Le prossime settimane saranno già decisive. Archiviata la sessione estiva, si passerà ai fatti con la volontà del Bologna di chiudere l’intesa e blindare, letteralmente, Orsolini che è sempre più bandiera di questa squadra.

Orsolini firma per il Bologna: rinnovo sempre più vicino

Le parti sono d’accordo e la volontà è quella di proseguire insieme anche oltre il 2027. Orsolini molto presto avrà un incontro con il Bologna per parlare del rinnovo. A curare i suoi interesse l’agente Minieri, che avrà presto un vertice con i dirigenti rossoblù.

Ovviamente, per trovare la quadra servirà anche il via libera del presidente Joe Saputo, che è pronto a confermare in rosa il calciatore che è sempre più un beniamino della piazza.