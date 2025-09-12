Dopo Gagliardini anche Sensi: l’ex Inter trova squadra

Nuova avventura per Stefano Sensi. Il centrocampista, svincolato dopo la fine dell’esperienza a Monza, è pronto a ripartire: ecco le ultime sul suo futuro.

Chiuso il rapporto con il Monza, concluso con la retrocessione in B del club brianzolo, Sensi è finito nella lista dei giocatori senza contratto.

Dopo aver passato l’estate in attesa di una chiamata, adesso il suo agente è a lavoro per trovargli una sistemazione.

Arrivano dei nuovi aggiornamenti riguardo le ultime novità relative al futuro di Sensi che, di recente, è stato offerto a 2 squadre di Serie A che sono pronte a valutare l’ingaggio del centrocampista.

Gli infortuni hanno pregiudicato, in maniera negativa, la carriera di Stefano Sensi che, di sicuro, avrebbe potuto dare e fare di più nei club in cui è stato.

Per qualche tempo è stato veramente uno dei migliori nel suo ruolo, poi la caduta a causa di una serie di infortuni che hanno compromesso la sua attività da calciatore.

Anche lo scorso anno, nonostante le attese iniziali, ha raccolto appena 12 presenze con il Monza. Adesso, però, vuole ripartire ed ha le motivazioni giuste: attende solo un club che possa dargli le giuste opportunità.

Quale sarà la prossima squadra di Stefano Sensi?

Il Monza ci ha provato, senza successi.

Ecco perché adesso Sensi è attualmente svincolato ed in cerca di una nuova sistemazione. Arrivano degli aggiornamenti sulle squadre a cui è stato proposto il centrocampista, che vorrebbe proseguire la sua esperienza in Italia.

Nei mesi scorsi si è parlato anche dell’Arabia Saudita, che però non ha affondato il colpo per il giocatore. Ecco perché, da svincolato, Sensi può ancora firmare con qualsiasi squadra.

Ci stanno pensando 2 società, alla ricerca di qualche opportunità dal mercato degli svincolati.

Calciomercato: su Sensi Pisa e Verona?

Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, nell’ultimo periodo ci sono state delle voci riguardo il possibile approdo a Pisa o a Verona di Stefano Sensi. Più facile pensare che alla fine il club toscano possa pensare all’ingaggio del centrocampista, visto che l’Hellas ha definito l’arrivo di 2 svincolati come Akpa Akpro e Gagliardini, che hanno completato la mediana di Paolo Zanetti. Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, è difficile pensare che Sogliano possa ingaggiare un terzo svincolato come Sensi, che tra l’altro è stato accostato anche a squadre turche come il Genclerbirligi Ankara e il Karagumruk.