Svolta in panchina: l’allenatore rivelazione in Serie A, c’è l’annuncio

Quale allenatore è pronto a venire in Serie A? Ecco l’annuncio dalla Spagna che riguarda una giovane rivelazione che ha impressionato davvero tutti.

Il calcio si sta mutando e sempre più squadre sono alla ricerca di novità. Anche in Italia, alcuni top club come l’Inter hanno deciso di affidare la panchina ad allenatori giovani con idee di calcio nuove ed innovative. Altri come il Parma a vere e proprie rivelazioni, come l’assistente tecnico di Arteta.

A sorpresa, però, dalla Spagna potrebbe arrivare un’altra piacevole scoperta, che ha impressionato gli addetti ai lavori. Ha solo 39 anni ed è pronto a stupire tutti: ecco tutti i dettagli.

Quale futuro per l’allenatore?

Nuovi aggiornamenti riguardo uno degli allenatori protagonisti della passata stagione.

Grazie ai suoi risultati ottenuti nella Serie B spagnola, ha conquistato il palcoscenico del calcio che conta con gli addetti ai lavori che hanno iniziato a seguirlo con particolare attenzione.

Occasione mancata per le squadre italiane, che si erano interessate realmente al giovane tecnico che ha 39 anni può ancora dire la sua e fare la differenza.

Ecco perché la speranza di vederlo in A è sempre molto alta per il mister che ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport nel quale ha rivelato delle offerte ricevute dall’Italia.

Lisci in Serie A? Annuncio del tecnico

Dalle giovanili della Lazio al miracolo Mirandes in seconda divisione in Spagna.

A 39 anni e dopo una breve carriera sui campi di Serie D, Alessio Lisci ha deciso di sedersi in panchina e visto che in Italia non sono arrivate opportunità è in terra iberica che sta facendo carriera.

Ques’estate è arrivata la grande svolta con l’Osasuna che si è accorta del potenziale del tecnico ed ha deciso di portarlo in Liga.

Opportunità importante per un giovane allenatore come Lisci che però guarda con interesse alla Serie A, un suo grande desiderio.

“Per il futuro non voglio precludermi nulla. Da allenatore mi sono sempre soffermato sul progetto e non sulla nazione. Nel calcio contano i risultati, è difficile avviare un progetto a lungo termine. Io cercherò sempre di andare in club con progetti di una certa stabilità ed una buona programmazione. Poi vedremo in quale paese sarà”.

“Dall’Italia ci sono stati degli interessamenti ma si sono interrotti troppo presto. Le offerte più importanti le ho ricevute dall’Inghilterre e dalla Spagna. Però non dirò quale, adesso sono qui all’Osasuna”.