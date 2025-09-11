Dopo l’esonero è De Rossi la soluzione: allenerà una big

Fermo dall’ultima esperienza sulla panchina della (sua) Roma, Daniele De Rossi è pronto a rilanciarsi ancora una volta in Serie A.

Nulla di confermato per il momento, anche perché c’è prima bisogno che salti un collega, ma la sensazione è che sia stata intrapresa una strada ben precisa. È dunque questione di tempo, se non addirittura giorni prima che l’ex Roma torni nuovamente ad allenare in Italia, anche perché il posto sulla panchina di una grande di Serie A sarebbe prossimo a liberarsi.

E tra tutti i nomi che la dirigenza starebbe monitorando quello di De Rossi sembrerebbe il preferito, in quanto incarnerebbe a pieno i principi, sportivi e non, del club.

De Rossi torna in Serie A: allenerà una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Daniele De Rossi, che a quanto pare potrebbe mettere momentaneamente in stand-by la gestione del suo club, l’Ostia Mare, per tornare ad allenare in Serie A. Niente di confermato per il momento, anche perché nessun contatto diretto sarebbe stato registrato tra le parti, ma la sensazione è che presto la situazione si sbloccherà, anche perché l’ex Roma è in attesa di una chiamata per subentrare a un collega sulla panchina di una grande squadre del campionato italiano.

In fase di valutazione, la società non solo starebbe riflettendo sull’esonero, ma anche sui possibili candidati a sostituire l’attuale allenatore, e tra tutti il profilo di Daniele De Rossi pare abbia convinto non solo da un punto di vista umano, spesso quello più importante, ma anche e soprattutto tecnico. Molto dipenderà ovviamente da come andranno le cose nel corso del prossimo weekend di campionato, ma in qualche modo lo storico numero 16 della Roma può ritenersi occupato per questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, qualora l’Atalanta non dovesse trovare la prima vittoria della stagione contro il Lecce, i Percassi potrebbero decidere di separarsi da Ivan Juric e affidare la guida tecnica della prima squadra a Daniele De Rossi, il migliore tra gli allenatori attualmente liberi sul mercato.

Esonero deciso: De Rossi scalpita

Il futuro di Daniele De Rossi potrebbe dipendere da quello di Ivan Juric, già messo in discussione non tanto dall’Atalanta quanto dalla piazza bergamasca, abituatasi troppo bene agli anni di Gian Piero Gasperini. Il tecnico croato, che fra le altre cose è un discepolo di quello di Grugliasco, è chiamato a rispondere sul campo, anche perché tre partite senza vittoria una squadra come la Dea non se le può permettere.

Per questo motivo, qualora l’Atalanta dovesse faticare anche contro il Lecce, non è da escludere che i Percassi optino per il clamoroso esonero di Ivan Juric, nonostante al momento sembrerebbe uno scenario piuttosto complicato, seppure lo spettro di De Rossi starebbe cominciando ad aleggiare dalle parti del Gewiss Stadium. Staremo a vedere.