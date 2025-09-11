Ancora Napoli, primo acquisto di gennaio: chiuso un altro colpo

Scatenato il Napoli nell’ultima sessione di calciomercato estiva, dove il club Campione d’Italia si è laureato anche società regina del mercato tra acquisti e cessioni di livello.

Lavoro straordinario del giovane direttore sportivo Giovanni Manna e del presidente Aurelio De Laurentiis per accontentare l’allenatore Antonio Conte e alzare il livello della rosa visti i tanti impegni importanti che ci saranno in questa nuova stagione con il ritorno in Champions League. Ora occhio però a quello che può accadere con delle nuove mosse di mercato che posono fare gli azzurri.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio quello che può essere il colpo che può andare a pizzare il Napoli come prossimo acquisto nel mercato di gennaio, perché i nuovi arrivi noin sono finiti qua per gli azzurri che proveranno ad inserire anche tra qualche mese altri giocatori in rosa.

Il Napoli aveva intenzione di fare ancora altri acquisti, ma il brutto infortunio di Lukaku ha cambiato i piani e la strategia della società partenopea che ha subito dovuto spostare il budget per prendere un nuovo attaccante (è arrivato Hojlund) per rimandare soltanto quelli che erano dei colpi ormai blindati da tempo.

Calciomercato Napoli: primo acquisto di gennaio scelto

Perché non è un segreto che il Napoli aveva di fatto puntato a prendere un nuovo terzino destro di spinta per lasciar riposare qualche volta il capitano Giovanni Di Lorenzo. Alla fine però il colpo non si è chiuso visto l’infortunio di Lukaku che ha cambiato tutto e in rosa è rimasto Mazzocchi, ma a gennaio qualcosa può cambiare.

Perché secondo le ultime notizie che arrivano, infatti, il Napoli prepara il primo acquisto di gennaio con Juanlu Sanchez del Siviglia in pole per rinforzare la corsia difensiva di destra. Accordo già totale con il giocatore che aspettava in estate solo il via libera per firmare con gli azzurri, ma mancavano solo i dettagli da sistemare col Siviglia.

Alla fine però è tutto rimandato a gennaio, ma se dovessero esserci soprese, il Napoli sarebbe pronto a puntare su Arnau Martinez al posto di Juanlu Sanchez. Un altro terzino che gioca sempre in Spagna, ma con la maglia del Girona, club con cui ci sono ottimi rapporti vista l’amichevole giocata in estate tra le due società e l’affare Miguel Gutierrez chiuso nelle scorse settimane.