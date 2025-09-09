Salta Juve-Inter: assenza pesante, l’esito degli esami

Brutte notizie in vista del big match di campionato tra Juventus e Inter in programma sabato

La sosta del campionato porta – come accade di consueto – brutte notizie relative agli infortuni: c’è una tegola in vista di Inter-Juventus.

Dopo la prima sosta stagionale il campionato di Serie A riparte “solo” dalla terza giornata di campionato, ma la partita tra Juventus e Inter in programma sabato alle 18 metterà da subito in palio punti particolarmente pesanti. Anche alla luce del differente rendimento delle due squadre in questo inizio di stagione. Da un lato c’è la Juventus che ha battuto sia Parma che Genoa, arrivando al derby d’Italia col massimo dei punti a disposizione.

Dall’altro lato – invece – c’è l’Inter che dopo la partenza sprint contro il Torino è stata battuta in rimonta dall’Udinese. Una eventuale vittoria dei bianconeri, dunque, consentirebbe alla truppa di Igor Tudor di portarsi già a sei lunghezze di vantaggio sui rivali nerazzurri, anche se chiaramente per la squadra di Cristian Chivu ci sarebbe tranquillamente tutto il tempo di recuperare. E alla gara in programma sabato all’Allianz Stadium guarderà con attenzione anche il Napoli che spera in un pareggio per guadagnare già terreno sulle potenziali antagoniste per la corsa allo scudetto.

Infortunio pesante, deve saltare la partita tra Juventus e Inter

Quando mancano quattro giorni al big match dell’Allianz Stadium di Torino, però, c’è da registrare una brutta notizia per tifosi, appassionati, fantallenatori e non solo.

Rischia concretamente di saltare la sfida tra Juventus e Inter l’esterno offensivo bianconero Francisco Conceicao. Il giocatore portoghese e figlio d’arte, infatti, ha lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale lusitana a causa di un problema di natura muscolare. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto nelle scorse ore hanno escluso qualsiasi tipo di lesione muscolare, ma la sua presenza in vista del derby d’Italia resta comunque fortemente a rischio.

Le condizioni dell’ex Porto verranno monitorare giorno per giorno dallo staff medico della Juventus, ma inevitabilmente Igor Tudor dovrà prendere in considerazione altre soluzioni nella zona di Conceicao il cui apporto potrebbe essere importante anche a partita in corso.