Roma, sacrificio Kone: accordo a 40 milioni, deciso il nuovo club

Nell’ultima sessione di mercato c’è stata la concreta possibilità di addio da parte di Manu Kone e ora può davvero essere vicino quel giorno visto ciò che sta accadendo in casa Roma.

Il forte centrocampista francese si è reso protagonista alla sua prima stagione in Serie A con la maglia della Roma e anche in Nazionale ha mostrato di essere un giocatore di livello superiore alla media. Per questo motivo si sono intensificati i contatti con le altre squadre perché Kone piace tanto in giro e nell’ultima sessione di mercato estiva è stato anche ad un passo dall’Inter.

Ma alla fine il giocatore stesso ha deciso di restare ancora alla Roma e continuare il suo percorso di crescita in giallorosso che però potrebbe finire prima del previsto. Perché adesso cambiano i piani del club che può pensare di sacrificare Kone per una questione economica.

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano proprio la situazione finanziaria della Roma che non è delle migliori e il club è uscito allo scoperto ammettendo che potrebbe esserci bisogno di fare un sacrificio importante. Tra i giocatori che hanno più mercato e anche una valutazione alta c’è proprio Kone che può essere mandato via a malincuore.

Calciomercato Roma: cedono Kone per 40mln

Secondo le ultime notizie di mercato adesso potrebbe arrivare la cessione di Kone con la Roma che può seriamente dare via il giocatore entro il prossimo anno.

Sarà decisivo il 2026 tra gennaio e l’estate prossima, perché entro il prossimo 30 giugno i conti della Roma dovranno essere diversi e occhio ora a quello che può essere il vero sacrificio. Come riportato dal Corriere dello Sport la Roma valuta di sacrificare Kone con una cessione da 40-45 milioni di euro.

E’ lui l’indiziato numero uno per partire al termine della stagione ed entro il 30 giugno. Perché servirà una maxi-plusvalenza alla Roma per centrare gli obiettivi di questo estenuante e faticoso settlement agreement stretto con l’Uefa e il nome di Kone è quello scelto per ottenere i 40 milioni di euro che servono per rientrare nell’obiettivo.

Preso a 18 milioni può partire a più del doppio e ora occhio a chi può approfittarne, con Napoli e Inter fortemente interessate a Kone in Italia, ma ha tanto mercato in Germania e Inghilterra.