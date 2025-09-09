Razzismo in campo e 3-0 a tavolino: cosa dice il protocollo

Il protocollo viene fuori sui rischi che riguardano i fatti legati al razzismo sui quali la FIFA e la UEFA continuano a far battaglie.

Prende voce uno dei calciatori più influenti del calcio Mondiale quando viene affrontato il tema e l’episodio di razzismo del quale si parla, porterà sicuramente a conseguenze di fronte a quelle che sono le ipotesi al vaglio legate ai protocolli e al regolamento che impone la Federazione del calcio Mondiale.

Non è da escludere l’ipotetico 3-0 a tavolino e con i calciatori anche d’accordo a prendere decisioni forti in campo al fine di evitare tali scene che col calcio, poi, non c’entrano nulla.

Insulti razzisti: interruzione del match, cosa succederà

È stato il capitano della Nazionale inglese a prendere voce per quanto successe ormai diversi anni fa, con l’incontro che si è avuto oggi per il protocollo riguardo gli insulti razzisti, possibili, dopo i precedenti storici.

“Faremo ciò che sarà necessario fare”, ha spiegato il fuoriclasse del calcio Mondiale, Harry Kane. I giocatori potrebbero decidere di abbandonare il campo, seguendo il protocollo. Il capitano dell’Inghilterra, stufo quanto tanti altri calciatori di dover ribadire alcune cose che dovrebbero essere “normalità”, fa un appello e chiede a tutti il buonsenso per la sfida sotto la lente di ingrandimento che sarà contro la Serbia di Dusan Vlahovic e tanti altri “serbi italiani”, in quanto giocatori in Serie A.

La partita che si giocò ormai diversi anni fa contro la Bulgaria, vide interruzioni multiple della stessa sfida. Lo stesso Harry Kane era presente in campo ed è per questo che, prima della gara contro la Serbia, l’intera Nazionale inglese ha dovuto sostenere un colloquio assieme agli organi federali per capire come comportarsi di fronte a tali vicende. Ed è per questo che Harry Kane, da capitano, ha detto la sua in conferenza stampa, perché la Federazione in questione, a quel punto rischierebbe la sconfitta a tavolino.

Razzismo in campo e sconfitta a tavolino: la risposta di Kane

Parlando dell’ipotesi possibile, Kane ha fatto sapere che ha già saputo dalla federazione come intervenire in caso di necessità. Poi ha aggiunto: “Siamo concentrati sulla partita, vogliamo battere la Serbia, non mi piace parlare di queste cose. Siamo preparati a questa eventualità, ma come hanno detto dalla Serbia, vogliamo goderci questa grande partita di calcio”.

Ma dovessero arrivare i soliti e brutti insulti razzisti, come toccherà reagire? La Federazione potrebbe imporre la sospensione immediata del match con conseguente vittoria a tavolino. I tifosi, insomma, sono avvisati. Spazio per i razzisti, nel calcio, non c’è n’è più.