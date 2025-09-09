Inter: nuovo nome in difesa, lo prendono a gennaio

Nuovi aggiornamenti di mercato sul futuro dell’Inter. E’ già partito il countdown per il restyling in difesa: nel mirino c’è un nuovo giocatore, ecco tutti i dettagli.

Prosegue la caccia al giocatore che dovrà sostituire Acerbi e De Vrij. Infatti, nella prossima stagione è previsto l’addio di entrambi i calciatori che sono ormai avanti con l’età.

C’è bisogno di gente nuova per la retroguardia nerazzurra, che già ha salutato Pavard ed accolto Akanji. Ma le sorprese non finiscono qui.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino dell’Inter c’è anche un obiettivo di mercato del Milan. ecco i dettagli.

La dirigenza cerca l’erede di Acerbi e De Vrij, che termineranno il loro contratto a giugno 2026.

L’ipotesi del rinnovo è al momento una vera utopia con la società che vuole fare un passa avanti ai due esperti calciatori, che possono lasciare l’Inter a parametro zero.

Ecco perché in questo via vai, la società è pronta ad intervenire in anticipo per sistemare la retroguarda difensiva del futuro.

Chi prende l’Inter in difesa?

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione riguardo il prossimo obiettivo di mercato dell’Inter.

Seguendo le direttire della proprietà statunitense, la società si sta muovendo per mettere le mani sui giovani talenti e valorizzare quelli già presenti in rosa.

Ecco perché in difesa è previsto un altro grande investimento che riguarda l’erede di Acerbi e de Vrij. Infatti, entrambi i calciatori avanti con l’età lasceranno l’Inter al termine di questo campionato.

L’idea del club è puntare su nuove leve: una di queste interesse anche al Milan. Si prospetta, dunque, un derby di mercato per un difensore centrale: ecco tutti i dettagli.

Inter, sostituisce Acerbi: chi arriva in difesa

Nelle ultime ore è entrato con forza, nella lista mercato dell’Inter, il difensore Konstantinos Koulierakis. Già cercato in passato dal Milan, il centrale classe 2003 è attualmente in Germania tra le fila del Wofsburg. E’ di piede mancino, utile sia per il vice Bastoni che per giocare come centrale difensivo.

Acquistato lo scorso anno dai tedeschi per 12 milioni di euro, la sua valutazione è cresciuta considerando l’ottimo rendimento avuto in Germania con ha totalizzato 36 presenze e 2 assist.

I nerazzurri sono pronti a mettere le mani sul talento greco e portare all’Inter Koulierakis già a gennaio. Può essere lui l’uomo giusto per completare la difesa di Chivu che prima di gennaio dovrà fare affidamento su quelli che ha a disposizione.