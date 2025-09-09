Colpo a sorpresa per la Champions: firma Eriksen a zero

Dopo l’importante esperienza al Manchester United Christian Eriksen potrebbe rilanciarsi con la maglia di un’altra grande d’Europa.

Stando alle ultime notizie, infatti, il danese sarebbe l’ultima idea della dirigenza per aggiungere qualità ed esperienza in rosa in vista della nuova stagione di Champions League. Nulla di confermato per il momento, le parti si starebbero continuando a sentire con l’obiettivo di riuscire a trovare la quadra, che a quanto pare potrebbe essere raggiunta presto.

È infatti intenzione di tutti, calciatore in particolare, riuscire a trovare un accordo così da mettersi subito a disposizione dei suoi nuovi compagni ed allenatore.

Colpo per la Champions: firma Eriksen

Forse ci ha messo un po’ troppo per trovare squadra, ma alla fine Christian Erisken ci è riuscito. Nel orso di quest’estate diverse squadre hanno approcciato il calciatore danese, che si è preso del tempo per riflettere per prendere la decisione migliore in vista del proseguo della sua carriera, oramai al tramonto considerata l’età.

Eppure l’ex Inter e Manchester United è sicuro di poter ancora dire la sua ad alti livelli, motivo per il quale ha aspettato l’occasione giusta prima di convincersi a dire di sì. Al momento, comunque, è prematuro parlare di affare fatto, perché le parti sarebbero ancora in trattativa per riuscire a trovare una quadra, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno la situazione possa sbloccarsi, anche perché è nell’interesse di tutti portare a termine quest’operazione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Daily Express, Christian Eriksen sarebbe in procinto di proseguire la sua carriera in Germania, in Bundesliga, dove ad aspettarlo ci sarebbe una delle più grandi del calcio tedesco che ha visto in lui il profilo ideale sul quale fare affidamento anche per portare all’interno dello spogliatoio esperienza e qualità soprattutto in vista della prossima Champions League.

