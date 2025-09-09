Accordo ufficiale, prendono Umtiti: svolta improvvisa in Serie A

Ritorno in Serie A per Umtiti? Si apre uno spiraglio per il difensore che è attualmente svincolato dopo la fine del suo rapporto con il Lille. Ecco quale club sta pensando di prendere un nuovo centrale.

La cessione improvvisa del calciatore, che si è trasferito in Turchia, ha aperto un vuoto all’interno della rosa del club di Serie A.

Questo vuoto potrebbe essere riempito da un giocatore svincolato, che può portare esperienza e qualità all’interno della squadra italiana. Il profilo di Umtiti può essere quello giusto per la società, che può ingaggiare un difensore ideale per il tipo di gioco dell’allenatore.

Su Umtiti c’è sempre il punto interrogativo sulle condizioni fisiche. Ecco perché la scelta dovrà essere valutata bene da parte della società che nei prossimi giorni deciderà se intervenire o meno sul mercato degli svincolati.

Quale club può prendere Umtiti?

Questo addio improvviso, motivato anche dalle ultime scelte dell’allenatore che l’ha messo da parte per far spazio ad altri giocatori, può aprire alla possibilità di prendere uno svincolato di lusso.

L’ipotesi è emersa dopo la cessione in prestito del calciatore, che ha deciso di chiudere la sua esperienza a Parma.

Umtiti può essere una vera occasione per il Parma che però valuta anche altri giocatori svincolati: ecco i dettagli.

Parma: arriva uno svincolato in difesa? C’è Umtiti libero

La cessione di Botond Balogh, che si è trasferito in Turchia al Kocaelispor, ha creato qualche perplessità all’interno dell’ambiente Parma.

Infatti, come sottolineato da sportparma.com, ad oggi ci sono solo 5 difensori centrali per il club ducale che non ha più una batteria da 6 marcatori. A disposizione di Cuesta ci sono: Delprato, Circati, Ndiaye, Valenti e Troilo. All’appello, per il noto gioco delle coppie, mancherebbe un nuovo difensore.

Ecco perché non è da escludere un intervento del club nel mercato degli svincolati. Si potrebbe aprire uno spiraglio per l’arrivo di un altro centrale difensivo, che può essere pescato dall’elenco dei giocatori senza contratto.

Nella lunga lista fa parte anche Umtiti, ex Lecce e reduce da due stagioni in Francia con il Lille. Ovviamente, il dubbio principale riguardano le condizioni fisiche del difensore francese. Ecco perché tra le altre alternite c’è anche Caldara o l’ex Verona Dawidowicz. Al Parma, dunque, l’ultima decisione, se restare con 5 difensori o prendere uno svincolato.