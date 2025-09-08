Milinkovic-Savic torna in Italia: firma a zero nel 2026

Sergej Milinkovic Savic torna in Serie A? Il centrocampista firma a zero nel 2026, ecco tutti i dettagli riguardo questo possibile affare di calciomercato.

Emergono delle nuove indiscrezioni di mercato che riguardano l’ex Lazio, in scadenza a giugno 2026 con l’Al Hilal. L’arrivo di Inzaghi in panchina non ha cambiato la situazione contrattuale del centrocampista, che attualmente ha l’accordo in scadenza fra un anno.

Questa situazione spinge i club italiani a seguire con particolare attenzione il futuro del calciatore, che è pronto a valutare il ritorno in A la prossima stagione.

E’ sempre tempo di calciomercato. Anche se ufficialmente la sessione è conclusa, dirigenti e procuratori sono in costante contatto e discutono quotidianamento di affari e opportunità in vista delle prossime finestre. Quella di gennaio a addirittura quella estiva della prossima stagione.

Il caso che sta principalmente a cuore degli addetti ai lavori è quello dei giocatori in scadenza. Nell’elenco figura anche il nome di Milinkovic Savic, che ha l’accardo con l’Al Hilal in scadenza a giugno 2026.

Ecco perché, ipotizzando un mancato accordo per il rinnovo, il centrocampista ex Lazio già a febbraio potrebbe firmare un pre contratto con la sua nuova squadra che può essere anche italiana.

Quante sono le possibilità di un ritorno in Serie A di Milinkovic Savic?

Calciomercato: ritorno in Italia, svolta per Milinkovic

Non ci sono aggiornamenti sul rinnovo di contratto del centrocampista, che terminerà la sua avventura in Arabia Saudita a giugno 2026.

Arrivato all’Al Hilal nel 2023, per 40 milioni di euro, attualmente il centrocampista ha un super contratto con la squadra araba che gli versa uno stipendio che varia fra i 20 e i 30 milioni di euro all’anno.

Una cifra monstre, che nessun club di Serie A può offrire al giocatore che per questa ragione sta aspettando il momento giusto per capire se proseguire o meno l’avventura in Arabia Saudita.

Intanto, come confermato da Fabrizio Romano, 3 squadre italiane seguono con particolare interesse la situazione di Milinkovic Savic.

Milinkovic in Serie A?

Sergej Milinkovic-Savic è nel mirino di Juve, Inter e Milan. Le tre squadre sono sul giocatore, pronte ad inserirsi nel caso in cui il ragazzo dovesse liberarsi a parametro zero la prossima stagione.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire se arriverà o meno il rinnovo del centrocampista, che è un classe 1995 che può ancora fare la differenza in Italia.