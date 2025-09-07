Scoppia il caso Sterling, Chelsea pronto a regalarlo

Quale sarà il futuro di Sterling? Dall’interesse del Napoli alla Roma, nel corso del calciomercato sono uscite fuori tante voci sul calciatore che alla fine è rimasto a Londra. A gennaio qualcosa si può muovere, visto che il Chelsea è pronto a regalarlo.

Una situazione simile, già lo scorso anno, venne risolta con la cessione in prestito dell’esterno.

Questa volta, invece, la storia si è trasformato in altro, con il Chelsea che ha ancora a libro paga il giocatore, che pesa a bilancio davvero tanti soldi.

Risolvere il contratto di Sterling costerebbe al Chelsea 35 milioni di euro. Una cifra elevata che ha spinto i Blues a tenere ancora in squadra ma fino a quando? Ecco perché adesso i Blues sono pronti a regalarlo.

Non è il primo e non sarà neanche l’unico caso. Con una rosa davvero profonda, il Chelsea si trova a fare i conti con gli esuberi che non rientrano nei piani di Enzo Maresca.

Ecco perché, mai come quest’anno, era importante il mercato in uscita per i Blues, che hanno ancora sul groppone alcuni calciatori, fra cui anche Sterling che è tornato dopo il prestito all’Arsenal.

Si è fatto di tutto per cedere il giocatore, che pare aver rifiutato proposte importanti pur di proseguire a Londra. Una scelta che ha compromesso il lavoro della società che adesso si ritrova il calciatore a libro paga.

A gennaio, il Chelsea è pronto a svendere Sterling?

Quale futuro per Sterling?

Il mercato invernale è ancora lontano ma c’è chi ci sta già pensando.

E fra le varie occasioni c’è anche Sterling, ormai in rotta con il Chelsea. Infatti, secondo le ultime notizie, gli agenti del ragazzo hanno rifiutato anche le ultime proposte provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita.

Un rapporto, quello fra il calciatore e i Blues, ormai compromesso e che rischia di mettere nei guai proprio il club. Infatti, la rescissione del contratto costerebbe al Chelsea 35 milioni di euro.

Ad oggi, però, la dirigenza non sembra intenzionata a seguire questa strada. In estate si è fatto di tutto per provare a cedere il calciatore, che è sempre stato restio ad accettare altre proposte.

Cosa succederà adesso?

Sterling Chelsea, cosa può succedere

Come riportato dal The Sun, Sterling è in rotta con l’ambiente. Infatti, secondo quanto riferito dal tabloid inglese, l’esterno non ha rapporti con il gruppo squadra.

E’ da considerarsi un separato in caso, visto che si allena da solo o con gli altri giocatori che sono fuori dal progetto. Infatti, secondo la filosofia del club, chi è fuori non può nè allenarsi con gli altri compagni e nè condividere le aree comuni, come la mensa, la toilette o altri servizi.

Una situazione davvero particolare per il calciatore che, anche per questo motivo, sembra intenzionato a chiedere al club la rescissione con il pagamento dell’ingaggio.