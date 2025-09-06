Napoli, ecco un altro acquisto: Conte ci punta subito

Arrivano delle nuove notizie per il Napoli e i suoi tifosi, perché non finiscono qui le sorprese dopo la grande campagna acquisti di quest’estate ora i tifosi azzurri sognano.

In questo momento il club azzurro ha lasciato andare tanti dei suoi campioni con le Nazionali, dove sono impegnati tra amichevoli e match di qualificazione Mondiale per il 2026. Allo stesso tempo però si continua a lavorare in casa Napoli perché sia la squadra di Antonio Conte si concentra sul campo che quella composta dai dirigenti e dal direttore sportivo Manna osserva per il mercato che sarà.

Nonostante essere stato uno dei protagonisti assoluti in Europa, Giovanni Manna guarda avanti e pensa già a come perfezionare ancora la rosa in vista di gennaio dove potrebbero essere 1 o 2 i colpi in base anche a come andranno determinati risultati e se ci sarà bisogno di investire.

Al momento però dei colpi davvero importanti sono stati fatti dal Napoli e alcuni non sono nemmeno ancora stati messi in mostra per i tifosi. C’è la volontà da parte della società di andare a piazzare un nuovo colpo in vista del futuro perché c’è la possibilità che si possa venire a creare un’occasione irripetibile, intanto, occhio a quelle che saranno le scelte di mister Conte pronto a puntare sui nuovi.

Calciomercato Napoli: Conte punta tutto sul nuovo acquisto

Sono diversi i nuovi colpi del Napoli (9 gli acquisti estivi) che ancora non sono stati visti dai tifosi e occhio a quelli che saranno i prossimi impegni che possono dirci tanto anche delle scelte di Conte.

Al momento il Napoli lavora a Castel Volturno con non tutta la rosa visto che la maggior parte dei giocatori sono lontano per le Nazionali. Tra quelli che sono rimasti c’è sicuramente Miguel Gutierrez, uno dei grandi colpi arrivati che ancora non è stato disponibile a seguito di un’operazione alla caviglia in estate.

Gutierrez però ora sta tornando dall’infortunio e lavorando per il recupero totale. Proprio nelle ultime ore il Napoli ha fatto una partitella amichevole con l’Avellino terminata 5-3 dove proprio il terzino spagnolo si è rivisto in campo.

Una buonissima notizia per Antonio Conte che potrebbe pensare di puntare subito su Gutierrez in vista delle prossime settimane, è lui uno dei grandi acquisti tanto attesi dalla piazza azzurra.