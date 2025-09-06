Milan, bloccato già il difensore: le cifre del colpo a gennaio

Il mercato del Milan si è concluso con un piano B, dopo i “no” arrivati per il sostituto di Malick Thiaw. Ma a gennaio sarà assalto.

La ricerca del centrale, nonostante l’arrivo di Koni De Winter – che può fungere più da braccetto o da terzino in una difesa a 4 eventualmente – e di Odogu dal Wolfsburg, continuerà per i rossoneri al Milan ed è a gennaio che tornerà all’assalto, non attingendo dalla lista degli svincolati.

Tornerà all’assalto per una trattativa che ad oggi vede il centrale bloccato per quanto riguarda il posto da sistemare dopo la cessione per circa 40 milioni di euro per Malick Thiaw che non ha visto inserito al suo posto un acquisto di tale spessore economico. Intanto, come fanno sapere da Il Corriere dello Sport, proprio in vista del mercato che si riapre a gennaio, sarà fatto un tentativo col calciatore in difesa che verrà però bloccato dall’accordo.

Calciomercato Milan: il difensore a gennaio, è stato già bloccato

Sogna il Mondiale, dopo aver giocato soltanto in Copa America con la sua Colombia e per le partite amichevoli ufficiali. Il centrale colombiano è un punto fermo dei Cafeteros ed è stato nel corso di quest’estate un obiettivo di calciomercato concreto per il Milan, ma senza l’affondo definitivo e che poi ha cambiato le cose proprio nel rush finale di mercato.

Tornerà all’assalto a gennaio per un tentativo che sarà fatto sul nuovo difensore da parte del Milan, con il rinnovo del contratto che è stato in stand-by fino a questo momento.

Come informa la stessa fonte però, le cose sembrano cambiate adesso per Jhon Lucumi. Il difensore centrale del Bologna, dopo quanto “denunciato” anche da Vincenzo Italiano che sottolineò alla prima giornata e a seguito dell’errore contro la Lazio, il bisogno di chiudere il calciomercato prima dell’inizio della stagione. Proprio per la vicenda di Lucumi, “distratto” presumibilmente dal calciomercato e dalle voci sia dalla Premier League che del Milan. Pertanto, a mercato finito, il Bologna ha intenzione di bloccarlo per evitare un nuovo assalto del Milan che, senza rinnovo, può acquistarlo a cifre ridotte rispetto al suo valore attuale di calciomercato.

Le cifre per prendere Lucumi a gennaio: il Milan ci pensa

In questo momento il contratto di Lucumi è valido fino al 30 giugno 2027 e per aumentare il suo valore di calciomercato, i felsinei vorrebbero blindarlo con un rinnovo.

Al momento, dovesse presentarsi il Milan per l’assalto a gennaio, serviranno 20-25 milioni di euro e il Bologna potrebbe trovarsi “costretto” a salutare il proprio difensore. Molto dipenderà dalle volontà di Lucumi che, per arrivare al Mondiale, potrebbe scegliere di giocare a Bologna almeno fino al 2026 dove ha ben figurato fino ad ora.