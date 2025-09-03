Juve, caso Yildiz: c’è il timore di un Vlahovic bis

Occhio a quello che può essere un colpo di scena che può cambiare completamente tutto per quanto riguarda il futuro di Kenan Yildiz che è pronto al salto di qualità definitivo.

Il talento della Juventus in questo momento vuole provare a fare il passo finale per diventare il leader del club bianconero e un vero top player. Per questo motivo che ora c’è anche da parte della società bianconera l’ansia di perderlo considerando che già in questa sessione di mercato estiva si sono fatte avanti diversi grandi club che hanno provato a prendere Yildiz.

Forte però la volontà della Juve di trattenere il suo campione e che quindi ha rispedito al mittente tutte le offerte delle altre società. Adesso spuntano fuori delle novità in merito a quello che può accadere in vista del futuro perché si parla di una decisione da parte del club bianconero nei confronti di Yildiz.

Possibile svolta dopo questa finestra di mercato con la Juventus che vuole provare a blindare Yildiz in rosa anche per i prossimi anni perché il forte interesse delle altre società d’Europa si fa sempre più vivo nei confronti del talento turco. Occhio alle possibili sorprese adesso in vista delle prossime ore che potrebbero già portare a dei risvolti.

Calciomercato Juventus: rinnovo Yildiz, la situazione

Ci sono ora degli aggiornamenti che arrivano e che riguardano proprio la mossa a sorpresa che potrebbe pensare di fare la Juventus per cercare di confermare Yildiz in rosa anche nei prossimi anni.

Perché arriva la conferma direttamente dalla redazione di Tuttosport che spiega quello che può accadere per il futuro di Yildiz con la Juventus che vuole premiare con un rinnovo il calciatore. L’idea è quella di andare ad estendere con un nuovo accordo fino al 2030 (attualmete 2029) ma con anche l’opzione fino al 2031.

C’è la volontà di andare a far firmare ad Yildiz un rinnovo in stile Vlahovic con un ingaggio a salire anno dopo anno, ma a cifre ben diverse dopo quello che è accaduto con Dusan che ha messo nei guai economici il club bianconero.

Yildiz può firmare il rinnovo partendo da almeno 3,5 milioni di euro netti, oltre ai 4 di base fissa più alcuni bonus, che finiscono per scollinare i 5. Ad oggi percepisce 1,5 milioni e il club è intenzionato a premiarlo da subito.