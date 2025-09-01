Ribaltone Inter: Chivu nei guai, Calhanoglu decisivo

Problemi in casa Inter, situazione particolare per Chivu che è già spalle al muro: ecco i motivi.

La prima battuta d’arresto per l’Inter può già mettere in discussione Chivu che si trova ad affrontare un’altra situazione delicata. L’ambiente è in fibrillazione e la dirigenza non sta dando il giusto supporto ad un giovane tecnico, alla sua prima esperienza in una big.

I movimenti di mercato dell’ultima ora non hanno di certo contribuito a migliorare la rosa dell’Inter, che ha deciso di vendere Pavard e sostituirlo con Akanji che fisicamente è tutto da scoprire, visto che è reduce da alcuni problemi fisici con il Manchester City.

A questa situazione si aggiunge anche un’altra, legata al futuro di Hakan Calhanoglu: ecco tutti i dettagli.

La prima sconfitta stagionale dell’Inter è arrivata alla seconda di campionato contro l’Udinese. Un ko inaspettato che ha già messo in discussione le certezze della squadre, con il giovane tecnico che ha ricevuto già le prime critiche dall’ambiente nerazzurro.

I tifosi si aspettano di più e chiedono tanto a questa squadra, che in campo dovrà dimostrare di poter competere ad alti livelli come successo la scorsa stagione con Inzaghi in panchina.

Intanto, dal mercato non è arrivato quanto richiesto da Chivu con l’ultima mossa che è stata quella di sostituire Pavard con Akanji. Ma c’è un altro problema per i nerazzurri e che riguarda Calhanoglu.

Inter: caso Calhanoglu, cosa può succedere

In Turchia il mercato chiuderà il 12 settembre.

Ci sono ancora possibilità, dunque, di un rilancio da parte dei dirigenti che sotto traccia lavorano per il colpaccio.

Il sogno, infatti, è quello di portare al Galatasaray Calhanoglu proprio negli ultimi giorni di calciomercato.

Una mossa, questa, che se confermato, rischierebbe di mettere in seria difficoltà Chivu, visto che poi l’Inter si troverebbe ad affrontare questa situazione senza la possibilità di prendere un sostituto, considerato che in Italia il calciomercato è chiuso.

Ma quale sarà la scelta finale di Calhanoglu?

Calhanoglu Galatasaray: nuovi aggiornamenti

In queste ore sono arrivati dei nuovi rumors riguardo Hakan Calhanoglu al Galatasaray. La situazione andrà seguita con attenzione nei prossimi giorni, visto che in Turchia il mercato sarà aperto ancora per dieci giorni.

Comunque, in Italia non trovano conferme le indiscrezioni provenienti da Istanbul riguardo un rilancio dei giallorossi per il centrocampista. Come sottolineato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ad oggi non c’è nulla su questa possibilità.

L’Inter, intanto, resta sempre in allerta con lo stesso Chivu che attende notizie confortanti dal suo club, che nell’ultimo giorno di mercato ha venduto Pavard per prendere Akanji, senza ascolta il parere del mister che aveva chiesto a gran voce l’arrivo di un attaccante rapido e veloce, che era stato individuato in Lookman che alla fine è rimasto a Bergamo.