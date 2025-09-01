Occasione Lookman, può liberarsi a gennaio: ha già un accordo

Ademola Lookman pronto a liberarsi dall’Atalanta e chiudere definitivamente la sua avventura con il club bergamasco per andare a giocare altrove, ma quale sarà la sua prossima squadra?

Ci sono tante opzioni per il futuro di Lookman che in questo momento resta a Bergamo e quasi sicuramente sarà così anche in quest’ultimo giorno di mercato estivo. Perché ci sono delle novità proprio in merito a quello che può accadere e che riguarda la svolta in vista del prossimo anno. Sembrava ad un passo dal trasferimento Ademola quando in questa sessione di mercato si sono fatti avanti tanti club e in particolar modo l’Inter che ha presentato un’offerta ufficiale per prenderlo.

Lookman voleva l’Inter e ha spinto anche pubblicamente mettendosi contro l’Atalanta e i tifosi. Niente da fare però perché il giocatore alla fine è stato bloccato dal club bergamasco che non ha voluto venderlo a 45 milioni di euro ad una rivale italiana.

Lookman resta quindi all’Atalanta e c’è da capire se riuscirà a trovare una nuova sistemazione in vista dei prossimi mesi. Intanto, ora rischia di restare ai margini della squadra e di non arrivare in forma per la prossima Coppa d’Africa.

Calciomercato: Lookman trova squadra a gennaio

Dopo il caso Inter su Lookman si sono fatte vive anche altre big come Napoli, Atletico Madrid, Arsenal, Bayern Monaco e Tottenham. Alla fine però il club bergamasco ha continuato a rifiutare offerte per il giocatore nigeriano che sembra proprio che resterà ancora in vista dei prossimi mesi, poi a gennaio si vedrà.

Perché è proprio questo quello che può accadere a Lookman che può trovare una nuova squadra a genanio e sono già diversi gli accordi che il giocatore avrebbe con diverse società che possono risparmiare anche se dovesse restare per questi prossimi 5 mesi fuori rosa.

Il prezzo di Lookman può crollare a gennaio e a quel punto diverse società possono farsi nuovamente avanti per raggiungere un accordo con il giocatore che in questo momento è pronto ad una nuova sfida e aspetta solo il via libera.