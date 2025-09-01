Juve, salta Kolo Muani: nuovo attaccante dalla Bundesliga – SKY

Nonostante tutti gli sforzi fatti, economici e non, la Juventus non si ricongiungerà con Randal Kolo Muani quest’estate.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, infatti, i discorsi con il Paris Saint Germain si sarebbero complicati nelle ultimissime ore, proprio quando dalle parti della Continassa si pensava che fosse praticamente una mera questione di dettagli. Alla fine così non è, anche perché a neanche 24 ore dalla fine del calciomercato Kolo Muani rischia seriamente di non tornare a Torino, con la Juventus che si sarebbe già cominciata a muovere di conseguenza individuando dalla Bundesliga il suo nuovo attaccante.

Salta Kolo Muani: ecco il nuovo attaccante della Juventus

La Juventus ci ha provato fino all’ultimo, ma si è dovuta piegare alle richieste del Paris Saint Germain e lasciare perdere la pista che portava a Randal Kolo Muani, che ha fatto il possibile per esaudire la sua volontà di tornare a giocare con la Vecchia Signora.

Non sempre volere è potere, e questo è il caso, con la dirigenza bianconera che si sarebbe subito messa alle spalle questa storia, nonostante i tre mesi di trattative, anche perché non c’è tempo da perdere visto che mancano poco meno di 24 ore alla fine del calciomercato. Per questo motivo il direttore generale Daniel Comolli avrebbe già individuato in Bundesliga il numero 9 da regalare a Igor Tudor allo scadere di questa frenetica sessione estiva di trasferimenti.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano, saltato Kolo Muani la Juventus ha messo gli occhi su Lois Openda, classe 2000 del RedBull Lipsia con il quale la Vecchia Signora non solo avrebbe già avuto contatti in queste ore, ma per il quale sarebbe anche già stata presentata una prima offerta ufficiale al club di Bundesliga.

Arriva dalla Bundesliga: offerta della Juventus

Le complicazioni legate all’affare Kolo Muani hanno spinto la Juventus in Bundesliga, al RedBull Lipsia, per Lois Openda. Il belga sembrerebbe mettere d’accordo tutti dalle parti della Continassa, ed è questo motivo per Daniel Comolli starebbe cercando di affondare il colpo nelle prossime ore per evitare di rimanere col cerino in mano.

Fabrizio Romano parla addirittura di un’offerta già anche presentata ai tedeschi, visto che non c’è tempo da perdere. Il collega parla di un prestito con obbligo di riscatto, essenzialmente la stessa formula offerta al Paris Saint Germain e che poi è saltata per via di alcune complicazioni che in realtà potrebbero rispondere a un nome e un cognome: Dusan Vlahovic. E chissà che il serbo non possa finire in qualche discorso domani.