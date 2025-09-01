Belotti torna in Serie A e firma al gong: giocherà titolare – Sky

Il “gallo” Belotti torna a giocare in Serie A, dopo quanto successo per il prestito al Benfica.

Dal Como alla titolarità in un altro club in Italia, ha fatto sapere il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che nelle ultime battute in Italia si è confermato l’arrivo in un club che permetterà all’ex Roma e Torino di giocarsi una chance ad alti livelli.

Perché sarà giocando titolare in una piazza importante che ripartirà la carriera di Belotti. Dopo la parabola in discesa vissuta da quando ha lasciato la fascia di capitano del Torino, Belotti proverà a rilanciarsi e farlo giocando in una squadra che possa valorizzare le sue caratteristiche. Oltretutto nell’ultimo anno a sua disposizione, molto probabilmente, per quella che è l’occasione al Mondale in un percorso con Gattuso che vede sicuramente davanti Lucca, Kean, Retegui e ancora altri centravanti italiani. Ma è da ricordare che fino ad Euro 2020 e da campione d’Europa risultava uno dei titolare assieme ad Immobile della Nazionale che fu di Mancini.

Calciomercato: Belotti torna in Serie A, l’annuncio sul gong

L’annuncio è arrivato sul “gong”. Dopo l’esperienza vissuta al Benfica, dove ha giocato anche al Mondiale per Club, è tornato in Italia per il rientro prima al Como, per il prestito vissuto all’estero, e poi per accordarsi con un altro club.

Interessava alla Sampdoria, ma scendere di categoria non è ciò che voleva Andrea Belotti, pronto a ritrovare i livelli che mostrò a Torino, quando ancora risultava uno dei migliori centravanti del campionato italiano. Il “gallo” cerca di rilanciarsi e potrebbe vivere quest’esperienza sostituendo un attaccante da 30 milioni di euro circa, considerando quanto è stato pagato Piccoli alla Fiorentina.

È infatti con la destinazione al Cagliari che vivrà il suo futuro Andrea Belotti, attaccante che potrà giocare titolare in Sardegna dopo un periodo in chiaroscuro tra Roma e Como vissuto negli ultimi anni. Arrivando in rossoblu, giocherà al centro dell’attacco e probabilmente in coppia con Sebastiano Esposito, al posto di Borrelli che resterà come alternativa in avanti.

I dettagli sul colpo Belotti: giocherà titolare in Serie A

Se ha scelto il Cagliari, Andrea Belotti, è per giocare titolare di nuovo. Al Como avevano dimostrato che spazio per lui non ci sarebbe più stato, mentre in Sardegna pare stiano puntando su di lui.

Belotti andava a scadenza a giugno e il Cagliari ha fatto firmare un contratto ad Andrea Belotti di un solo anno. L’operazione si completa ad una cifra irrisoria per quanto riguarda il costo del suo cartellino, con i sardi che hanno fatto firmare un accordo al “gallo” fino al 30 giugno 2026.