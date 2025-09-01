Altro Yildiz in Italia, l’hanno preso sempre dal Bayern Monaco

Dopo Kenan Yildiz arriva un altro Yildiz in Italia e la cosa assurda è che sempre dal Bayern Monaco un altro giovane talento con lo stesso cognome si trasferisce in Serie A.

Un’affare che si è chiuso proprio in qurste ultime ore di mercato estivo e c’è la conferma che arriva dopo che è stato anche depositato il contratto in Lega con il giocatore che potrà ora esordire in Serie A dopo aver firmato con un altro club italiano per i prossimi anni di carriera. Proprio la Juventus aveva preso Kenan Yildiz dal Bayern Monaco all’età di soli 18 anni nel 2023, chiudendo il suo arrivo a zero.

Un super affare considerando che oggi la valutazione di Yildiz si avvicina ai 100 milioni di euro e può rappresentare il futuro per la Juventus. Occhio però a quello che è appena accaduto perché proprio in queste ore un altro calciatore con il suo stesso cognome è passato in Italia.

Un altro Yildiz firma in Italia e giocherà con una squadra di Serie A che ha deciso di anticipare la concorrenza e prenderlo per portarlo nel nostro campionato. Il talento di soli 19 anni è pronto a mettersi in mostra dopo che ha completato il trasferimento ed è pronto anche per fare il suo esordio il prima possibile dimostrando il suo valore dopo quello che ha già fatto vedere al Bayern Monaco.

Calciomercato: Veis Yildiz firma con l’Hellas Verona

Arriva l’ufficialità direttamente dal sito Lega perché Veis Yildiz ha firmato con l’Hellas Verona e il contratto è già stato depositato. Un altro talento che arriva dal Bayern Monaco per stupire in Italia.

Il Bayern Monaco ha perso anche Veis Yildiz che come Kenan Yildiz firma in Italia. L’annuncio è ormai arrivato, perché l’Hellas Verona ha deciso di prendere Veis Yildiz, centrocampista e talento di 19 anni che arriva dalle giovanili del Bayern Monaco e dove ha anche esordito con la seconda squadra.