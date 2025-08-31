Niente City per Donnarumma: destinazione scelta al “gong”

Il Manchester City rischia di trovarsi a mani vuote, per la scelta che verrà fatta nella girandola tra i portieri con Donnarumma protagonista.

Gianluigi Donnarumma è dalla fine del Mondiale per Club che risulta tra le principali voci di calciomercato, che sono state poi confermate dalla lettera con addio al Parco dei Principi per il giocatore che comunque non resterà senza squadra e fuori rosa col club della Torre Eiffel, ma troverà in ogni caso sistemazione.

Il calciomercato della Serie A ha visto tra i protagonisti Donnarumma, prima delle voci che lo hanno accostato al Manchester City. Ma il clamoroso ribaltone che vede la porta scorrevole tra gli estremi difensori, porta allo stravolgimento per il capitano della Nazionale italiana, che giocherà sì, lontano dal PSG, ma non per finire al Manchester City.

Calciomercato: niente City per Donnarumma, il motivo

Il Manchester City, nonostante la cessione di Ederson con destinazione in Turchia, non è detto che riesca a mettere le mani sul portiere italiano. Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il PSG per raggiungere anche lui Istanbul, nel club rivale proprio di Ederson.

È per questo che Donnarumma rischia di non finire più al City, col club di Manchester che dovrà prendere altre decisioni in porta. Tra i pali del Galatasaray si stava valutando l’arrivo sia di Ederson che di Donnarumma, con la terza soluzione che stava portando anche a Yann Sommer.

Alla fine però, non prendendo appunto Ederson che finirebbe al Fenerbahce per quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Galatasaray potrebbe prendere Donnarumma, chiudendo il colpo a cifre ben definite sia per l’ingaggio che per il costo del cartellino.

Le cifre del colpo Donnarumma: potevano prenderlo in Serie A

Potevano prenderlo in Serie A, perché le cifre su Gigio Donnarumma non sono eccessive. Basterebbero infatti i 25 milioni che il Galatasaray è pronto a mettere sul tavolo per il cartellino del portiere italiano.

L’unico ostacolo che resta valido, è legato all’ingaggio. Perché quello di Donnarumma, in Serie A, sarebbe stato legato soltanto ad un’opzione da 10 milioni di euro massimo a stagione. A differenza di quanto succede adesso al Galatasaray, dove guadagnerebbe una cifra al raddoppio perché l’operazione che metterebbe in piedi il club di Istanbul sarebbe da 20 milioni di euro netti a stagione. Cifre irraggiungibili da tutti. Con Ederson al Fenerbahce, a prendere Donnarumma potrebbe essere il Galatasaray e non il City.