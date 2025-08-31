Esonero nel week-end: hanno scelto Conceicao, torna l’ex Milan

Nel corso del week-end è arrivato il primo esonero che ha sorpreso tutti, per uno dei club che gioca le coppe europee.

Si tratta di una panchina di un top club che cerca di cambiare il proprio andamento e con la stagione che, in ogni caso, è da poco iniziata.

Per dare una svolta, è arrivato l’esonero con annuncio ufficiale e che cambia per sempre le cose alla stagione che è appena cominciata. La soluzione per la panchina, in ogni caso, porterebbe a Sergio Conceicao, ex Milan pronto a ripartire dopo l’avventura a Milano completata con la vittoria della Supercoppa italiana e una finale di Coppa Italia, ma soprattutto dopo il decimo posto che ha portato al suo esonero. Ripartendo subito, per dimostrare di essere all’altezza di una squadra pronta a rilanciarsi con la scelta che porta all’ex allenatore del Milan.

Primo esonero nel week-end: Conceicao al suo posto

Nel week-end si è consumato il primo esonero, che porta adesso alla scelta in panchina che vede Sergio Conceicao tra i protagonisti delle principali voci di calciomercato internazionale, per quanto riguarda il comparto allenatori.

Come riferito da Matteo Moretto, un club che ha cambiato la guida tecnica in panchina, prima di incappare in una situazione che andrebbe a complicarsi ancor di più di quanto non sia già successo con l’eliminazione dalla Champions League. Dopo l’eliminazione ai play-off, infatti, Mourinho è stato mandato via e adesso il sostituto scelto è l’ex Milan.

È il Fenerbahce che avrebbe scelto Sergio Conceicao come proprio nuovo allenatore. Al momento, stando a quanto riferito in serata, risulterebbe il favorito tra i candidati per la panchina del club di Istanbul.

Conceicao torna in panchina: la sua risposta al dopo Mourinho

Potrebbe scegliere attendere un’altra panchina e non quella di Istanbul, dove cercano un sostituto di Mourinho al Fenerbahce.

In questo momento il tecnico portoghese risulta tra i profili più interessanti tra i top allenatori svincolati. Nonostante l’annata non proprio felice in rossonero, va sottolineato che quando allenava al Porto era tra le ipotesi più accreditate per un arrivo in Serie A. L’esperienza al Milan è arrivata dopo l’interesse di Inter e Napoli. Ma Conceicao risultava anche tra le opzioni per la Lazio, dopo i primi rumors sulle dimissioni di Maurizio Sarri, per la questione del blocco al mercato dei biancocelesti.