Pellegrini, c’è l’annuncio ufficiale: come cambia il mercato in Serie A

Dopo le voci di calciomercato annunciate per voce diretta di Gasperini, è arrivato un comunicato ufficiale su Pellegrini.

Lorenzo Pellegrini è il nome più caldo in questo rush finale di mercato, per diversi club di Serie A che stavano valutando l’affondo sull’ormai ex capitano della Roma, al quale è stata praticamente tolta la fascia di capitano in un annuncio ufficiale, fatto in conferenza stampa, per la soluzione svelata in conferenza dal tecnico di Grugliasco.

Gian Piero Gasperini aveva fatto un annuncio in conferenza, qualche settimana fa e le cose ad oggi hanno subito degli stravolgimenti. Dopo le notizie circolate sul Milan, quest’oggi, è arrivato un annuncio ufficiale che sorprende tutti dalla Roma.

Annuncio ufficiale su Pellegrini: decisione della Roma

La decisione è stata presa in comune accordo tra la Roma e Gasperini, per quanto succederà con Lorenzo Pellegrini nel post pubblicato dalla Roma.

La comunicazione è arrivata nel corso di questo pomeriggio, in vista di quello che è il week-end che vede la Roma impegnata nella seconda giornata di campionato in casa del Pisa. In occasione della sfida contro la neo-promossa in Serie A, è stato convocato a sorpresa Lorenzo Pellegrini.

Da capire se sarà preso o meno poi in considerazione per la sfida, in caso di necessità o se sarà soltanto in panchina. Ad oggi è in ogni caso una notizia, se si considera che Gasperini aveva annunciato di essere alla ricerca di una soluzione in uscita proprio dal club giallorosso. E invece Pellegrini, sotto decisione della Roma, fa ancora parte dell’organico a disposizione di Gasperini come annunciato prima di Pisa-Roma.

Cosa cambia per il futuro della Roma e di Pellegrini

A centrocampo è stato ufficialmente annunciato come convocato per Pisa-Roma, Lorenzo Pellegrini. Negli ultimi giorni di mercato però continuerà a non cambiare nulla sul futuro del centrocampista che sogna di tornare pure in Nazionale, dovesse lasciare la Roma e trovare una società pronta a puntare su di lui.

Il Milan, che ha esigenza di sistemare le cose al proprio centrocampo dopo l’infortunio venuto fuori per Jashari, potrebbe prendere Pellegrini sul gong. Sulle tracce del giocatore capitolino potrebbe anche esserci l’opzione al Sassuolo, per tornare a sentirsi importante lì dove tutto è partito per lui, prima dell’arrivo alla Roma dove ha vissuto praticamente gran parte della sua carriera. In sostanza, la convocazione non cambia nulla. Nonostante la presenza a Pisa del centrocampista della Roma, il futuro sarà comunque lontano dalla Capitale.