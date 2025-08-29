Juve, mollato Kolo Muani: l’attaccante sta arrivando da Londra – SKY

La Juventus molla per Kolo Muani considerando la complessa operazione dal PSG e compra un attaccante che arriva da Londra.

È la notizia di calciomercato che arriva nel corso della serata e direttamente a Calciomercato – L’Originale, per voce del giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, per il futuro della Juventus.

In Serie A si è visto già l’arrivo nel corso della serata di giovedì nel nome di Nkunku, arrivato a Linate e in attesa delle visite mediche – i tifosi dei rossoneri possono fare tutti gli scongiuri del caso dopo la vicenda Boniface -, ma non sarà l’unico arrivo da Londra. Come riferiscono da Sky Sport, infatti, in questi ultimi giorni di calciomercato la Juventus starebbe cercando un contatto diretto col Chelsea per portarsi a casa il proprio nuovo attaccante. Che a quel punto, nella girandola di centravanti, spingerebbe Vlahovic alla separazione con i bianconeri, nonostante le parole di oggi di Comolli che ha dichiarato – forse bluffando – che il serbo “resterà al 100% alla Juventus”.

Calciomercato Juventus: salta Kolo Muani? Le ultime

Rischia di saltare Kolo Muani alla Juventus e, considerando quanto poco manca alla fine di questa sessione di calciomercato, i bianconeri non vorranno farsi trovare a mani vuote. È per questo che con l’alternativa in arrivo dal Chelsea, la Juventus si aggiudicherebbe uno dei migliori talenti in uscita dalla Premier che, in Inghilterra, non trova più spazio.

È solo per l’esigenza di giocare e con il progetto tecnico di Enzo Maresca al Chelsea che non lo riguarda più, che lascerà infatti il club di Londra. A quel punto, in questi ultimi giorni di mercato, è in Serie A che potrebbe arrivare.

L’attaccante senegalese Nicolas Jackson saluterà il Chelsea ed è in Serie A che può arrivare. Il motivo è legato ai ponti che taglierebbe la Juventus con il Paris Saint-Germain a causa delle alte richieste che fanno su Kolo Muani.

Le cifre del colpo dal Chelsea: quando si chiude per Jackson

Le cifre del colpo dal Chelsea sono legate ad un riscatto di 50-60 milioni di euro, ma con un prestito che permetterebbe alla Juve di prenderlo subito e poi pagarlo, eventualmente, nel 2026.

La Juventus mollerebbe così le cose su Kolo Muani, col calciatore che dovrà cercarsi un’altra soluzione volendo in ogni caso salutare il PSG, a prescindere poi se per l’arrivo alla Juventus o meno. Dovesse arrivare Jakcson alla Juventus, si aprirebbero poi le possibilità di vedere Vlahovic ancora in orbita Milan.