Florentino Luis in Italia: incontro con l’agente per chiudere

Dopo una carriera intera in Portogallo e al Benfica, dove è cesciuto sin dalle giovanili, ora è pronto per una nuova sfida Florentino Luis che è ricercato fortemente in Italia.

Nel mezzo della sua carriera la scelta da parte di Florentino di approdare in prestito ad alcuni club per la svolta decisiva della propria carriera che ancora non è arrivata. Adesso però ci sono delle importanti novità che riguardano proprio la decisione che sembra essera stata presa visto che si è fatto nuovamente vivo l’interesse da parte di società di primo livello in Europa che vogliono provare a chiudere il colpo per il campione portoghese.

Occhio al possibile colpo last minute per Florentino Luis che può lasciare il Benfica e passare in Italia, ora ci sono anche aggiornamenti riguardo la decisione dei suoi agenti che starebbero per chiudere un altro accordo con un club di Serie A.

E’ una situazione interessante questa che si è venuta a creare perché adesso ci sono conferme che riguardano proprio la decisione da parte del club portoghese che può dare il via libera al trasferimento di Florentino Luis che è finito nel mirino di una squadra italiana disposta ad investire su di lui.

Calciomercato: Florentino Luis in Italia, la svolta

Ci sarebbe una nuova società che è interessata a Florentino Luis perché occhio all’accordo che può strappare un club puntando sull’acquisto del calciatore del Benfica.

E’ nelle ultime ore che sarebbe arrivato un nuovo sondaggio da parte della Roma per Florentino Luis del Benfica che è pronto ad una nuova sfida. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il direttore sportivo dei giallorossi Massara ha incontrato l’agente di Florentino Luis per portarlo alla Roma.

Si è cercato di capire la fattibilità dell’operazione, con il Benfica che lo valuta 25 milioni di euro. Il classe 1999 può davvero andare via visto che la Roma spinge, ma va registrato poi anche il pressing di Marsiglia e Burnley che possono avere una disponibilità economica migliore per convincere club e giocatore.