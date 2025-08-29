Affare Roma-Bologna: l’annuncio arriva a Sky

L’annuncio arriva per voce diretta dell’amministratore delegato, a Sky Sport, in merito all’operazione tra Roma e Bologna.

Un affare che è stato svelato come “richiesta” avanzata dalla Roma, secondo le parole dell’ad Claudio Fenucci che ha reso chiara quella che è la posizione in queste ultime battute di mercato.

La Roma ha da completare la propria rosa e il Bologna di tagliare alcuni calciatori considerando la quantità enorme di esterni che si ritrova in rosa. Sono praticamente sei dal momento in cui è arrivato in rosa anche Rowe per Vincenzo Italiano. Per tre competizioni bisogna averne tanti ma l’argentino, così come tanti altri, hanno voglia di giocare e non di avere un ruolo marginale tra campionato ed Europa League, passando anche per la Supercoppa da giocare in semifinale contro l’Inter in pieno inverno.

Un altro argentino a Roma: affare col Bologna

Le valutazioni economiche che fa il Bologna sul proprio talento argentino, restano invariate. Le richieste che arrivano dalla Roma non cambiano le cose: per il talento classe 2003 di La Plata, bisognerà versare almeno 20 milioni di euro.

Il talento del Bologna piace anche al Lione di Fonseca che, dopo la vicenda finanziaria della passata stagione, pare intenzionata a sistemare il proprio organico per ripartire sempre dalla Ligue 1. Ma è la Roma che potrebbe aver fatto una scelta, in questi ultimi giorni di mercato, preparando l’assalto al Bologna.

Dovesse partire Benjamin Dominguez, lo farebbe per una cifra ben precisa che è quella già indicata. Ma altrimenti la Roma potrebbe decidere di tagliare fuori un proprio esubero, per far sì che il Bologna possa convincersi a cedere il proprio fuoriclasse argentino. Si tratterebbe di un’operazione che, in ogni caso, vedrebbe sì lo scambio di cartellini, ma con conguaglio economico in favore del club rossoblu.

Le parole di Fenucci sulla richiesta della Roma al Bologna

Prendendo voce ai microfoni dell’emittente satellitare, di giorni che mancano alla fine di questa sessione di calciomercato, ecco cos’ha detto l’amministratore delegato dei felsinei, Claudio Fenucci.

“In questi ultimi giorni di mercato possono arrivare delle richieste. C’è stato un interessamento del Milan per Fabbian, non so se arriverà anche una richiesta della Roma per Dominguez. Noi vedremo. L’idea è quella di rimanere con la rosa attuale, gli esterni davanti sono molti e noi decideremo cosa fare”. Insomma, pare di capire che se riuscirà a sostituire Dominguez, allora l’operazione con la Roma potrebbe completarsi. Sul tavolo, i giallorossi, potrebbero provare a proporre il cartellino di Lorenzo Pellegrini.