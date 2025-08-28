Ziyech in Serie A: arriva per sostituire un infortunato

È senza squadra l’ex Chelsea e fuoriclasse marocchino che, fino a non molto tempo fa, risultava essere uno dei migliori calciatori al mondo nel suo ruolo.

Tant’è che diverse squadre in Italia, ai vertici della classifica in Serie A, hanno sempre valutato e sognato il colpo che non si è mai concretizzato. Ma le cose sembrano poter cambiare adesso che il calciatore è attualmente svincolato.

Chiaro è che i livelli attuali di Ziyech sono completamente diversi da quelli che mostrò quando con la maglia dell’Ajax e sotto gestione Erik Ten Hag, quando brillò a tal punto da risultare secondo gli addetti ai lavori, uno dei calciatori più importanti e in lista tra i candidati per il Pallone d’Oro. In ogni caso, adesso il giocatore marocchino è senza squadra. Ed è dalla Spagna che hanno fatto conoscere ogni ipotesi per il suo futuro.

Calciomercato: colpo Ziyech in Serie A, la possibilità

In seria sono diverse le squadre che potrebbero cogliere al volo quella che l’occasione che si sta presentando su Ziyech. Il calciatore ex Ajax ed ex Chelsea è al momento senza squadra, nella lunga lista dei calciatori svincolati che possono essere acquistati a prescindere dalla chiusura della sessione di calciomercato a fine agosto.

Ha ancora un po’ di tempo infatti un club italiano per sistemare le cose nel proprio attacco, dopo l’infortunio che è stato comunicato nel corso di questo pomeriggio e in conferenza stampa dal proprio allenatore spagnolo.

L’arrivo di Ziyech potrebbe infatti riguardare il Como. Dopo aver perso Assane Diao, col rischio di vederlo fuori dai giochi per diversi mesi, il club allenato da Cesc Fabregas potrebbe tornare sul mercato e farlo in grande stile, considerando che arriverebbe un fuoriclasse che Fabregas, per il suo passato al Chelsea, avrà seguito con attenzione nonostante i due non si siano mai incrociati da quelle parti.

Dove giocherà Ziyech? Forte concorrenza in Spagna

Tra gli svincolati sono diversi i nomi che sanno di occasione di mercato per chi deve ancora sistemare le cose all’interno del proprio organico e il nome di Hakim Ziyech è tra quelli più interessanti. L’ingaggio non è un ostacolo per il Como, che andrebbe a sistemare le cose nel proprio reparto offensivo dopo le brutte notizie sui tempi di recupero che rischiano di allungarsi su Assane Diao.

A puntare su Ziyech però ci sono anche l’Elche e alcuni club arabi, come fanno sapere da Fichajes.net. Le volontà di Ziyech, nell’anno che porta al Mondiale e nella speranza di vedere il suo Marocco nella competizione che si svolgerà in America, sono quelle di tornare ad alti livelli e in Europa per guidare la sua stessa Nazionale e vivere un’esperienza da assoluto protagonista. Ecco perché il Como può contare di poter chiudere.