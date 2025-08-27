Non solo Kolo Muani: la Juve beffa il Napoli e prende l’esterno

La Juventus si prepara all’ultimo assalto per quanto riguarda il calciomercato che completa l’organico di Tudor.

Oltre alla realizzazione del colpo Kolo Muani, attenzione va riposta su quanto svelato da Tuttosport che svela la beffa possibile da parte della Juventus in merito all’acquisto che sarà sulla corsia. A tutta fascia c’è un terzino sul quale i bianconeri befferanno il Napoli, per le strategie di calciomercato che da parte di Giovanni Manna sono cambiate proprio a causa di quanto è successo di recente agli azzurri e che ha portato alla virata improvvisa, nelle scelte del dirigente napoletano.

Il Napoli non può più prendere l’esterno ed ecco che la Juventus, assieme a Kolo Muani, avrebbe intenzione di piazzare quello che è il colpo che completa l’organico della squadra piemontese. Dopo la separazione con Savona, in arrivo al Nottingham Forest, la Juventus dovrà prendere il suo sostituto dando ad Igor Tudor un calciatore di enorme livello sulla fascia.

Mercato Juventus: un altro esterno oltre Kolo Muani

Sulla fascia e anche al centro, capendo poi dove piazzare Jonathan David, la Juventus pare stia per chiudere con un assalto finale il colpo Kolo Muani. Ma non sarà l’unico acquisto in questo rush finale di calciomercato, con un’uscita anche, che va a completare il mercato dei bianconeri.

Perché Savona al Nottingham Forest libera spazio a chi dovrà arrivare nel nome di un terzino a tutta fascia che è stato trattato dal Napoli che non riesce né a prendere lui né a sistemarsi con Juanlu per ora, in quanto è concentrato sull’affare Hojlund che arriverebbe in azzurro assieme all’ex scudettato Elmas.

È per questo che la Juve può permettersi l’assalto ad Arnau Martinez, calciatore che il Napoli ha provato a prendere in un’operazione low cost e che sarebbe arrivata adesso come occasione per la Juventus. Come hanno fatto sapere questa mattina, con Savona in uscita, i bianconeri si preparano a piazzare l’affare dal Girona.

Juve, fretta per chiudere: in agguato la forte concorrenza

Oltre a dover battere quella del Napoli, beffando i campioni d’Italia, la Juventus dovrà cercare di anticipare quella che è l’agguerrita concorrenza che c’è dalla Premier League per Arnau Martinez.

Il terzino destro piace fortemente al Crystal Palace che sta provando a mettere le mani sul suo cartellino. La Juve in questo momento punta a chiudere Kolo Muani, che pare si stia avvicinando sempre di più. Poi sarà assalto totale al terzino. Per mettere le mani sul suo cartellino ci sarà bisogno di versare nelle casse del Girona una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro.