Primo esonero, è già contestazione: sostituto a sorpresa

Arrivano dei clamorosi risvolti in queste ultime ore dopo quella che è stata la prima giornata di campionato Serie A, perché adesso si parla già di esonero.

Una forte contestazione che rischia di lasciare il segno, perché la prima giornata di campionato non è andata per niente come si sperava e adesso c’è il forte rischio che possano arrivare delle brutte notizie perché c’è la conferma che riguarda quella che è una possibile scelta che può prendere la società dopo il disappunto dei tifosi. In Serie A c’è già chi rischia l’esonero e la stagione è appena iniziata.

Non è un lavoro ‘facile’ quello degli allenatori dal punto di vista delle pressioni, soprattutto in Italia. Perché bisogna sempre stare sul pezzo aggiornandosi e portando a casa il risultato, in caso contrario si paga il prezzo del ‘fallimento’. Ecco che allora c’è già chi può essere esonerato con una panchina a rischio.

Perché in questo momento ci sono conferme che riguardano questa situazione per nulla facile che sta vivendo uno degli allenatori. La speranza era quella di riuscire a lasciare subito il segno, ma è accaduto esattamente in maniera negativa. Ora si pensa anche di andare ad esonerare l’allenatore e sceglierne un altro.

Esonero in Italia: scelta a sorpresa per il sostituto

Potrebbe essere una scelta completamente a sorpresa quella che può fare la società andando a sollevare dall’incarico l’allenatore e puntando su un altro nome per la panchina.

Sono diversi gli allenatori disponibili che aspettano la chiamata giusta per tornare a lavorare in Italia. In questo momento tra gli allenatori svicolati ci sono Thiago Motta, Spalletti, Vanoli, Palladino, Nesta, Dionisi, Mancini, Giampaolo, Cannavaro, Andreazzoli, D’Aversa, Gotti, Cioffi, Ballardini, Pecchia, Tedesco e Mazzarri tra quelli che più conoscono il campionato italiano.

Dopo il pesante e mortificante ko per 5-0 alla prima giornata di campionato ora rischia grosso Baroni sulla panchina del Torino con i tifosi che contestano e che spingono anche ad una possibile decisione forte nelle prossime ore. Se dovesse fallire anche la seconda giornata di campionato dinanzi ai propri tifosi con la Fiorentina allora che potrebbe arrivare anche l’esonero di Baroni dal Torino.

Tanti gli allenatori disponibili italiani che possono prendere a sorpresa il posto in panchina di Baroni anche subito dopo poche settimane di lavoro.