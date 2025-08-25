Dovbyk saluta la Roma: il sostituto per Gasperini è una pazza idea

L’esperienza di Artem Dovbyk in Serie A si conclude amaramente. È arrivato il “sì” del giocatore che obbliga i giallorossi ad intervenire.

Il calciomercato della Roma non si può infatti definire completo, considerando che Bailey pure si è ritrovato infortunato per almeno un mese e obbliga il club capitolino ad intervenire ancora, ma in particolar modo va risolta quella che è la situazione in attacco.

Dovbyk, in verità, non ha mai davvero convinto Gian Piero Gasperini. L’allenatore ex Atalanta lo ha chiarito sin da subito, tant’è che il bomber ucraino dopo un solo anno in Italia si ritroverà di nuovo catapultato in Spagna, dove pare sia cosa fatta per il trasferimento al Villarreal, come hanno informato da Sky Sport. Il club spagnolo lo utilizzerebbe come punta centrale in Liga. Ma a quel punto, poi, chi sarà il nuovo centravanti della Roma?

Dovbyk va via, Gasperini sceglie un attaccante che voleva all’Atalanta

I capitolini potrebbero valutare quello che è un vecchio pallino di Gian Piero Gasperini, sin dai tempi dell’Atalanta. Un acquisto che però agli orobici non ha potuto permettersi, anche a causa di valutazioni di mercato differenti da quelli attuali.

Una pazza idea potrebbe consumarsi per la Roma che darebbe a Ferguson qualcosa di più di un semplice partner d’attacco o come banale alternativa per il ruolo di centravanti.

Si tratta infatti della possibilità di mettersi in corsa per il colpo Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, nella passata stagione quando ancora Gasperini era incerto del suo futuro lontano da Bergamo per firmare poi con la Roma, risultava rientrare come idea che stuzzicava l’Atalanta che lo avrebbe preso per 10-15 milioni di euro a causa di una scadenza al prossimo 30 giugno 2026 e un ruolo marginale nel progetto Juventus. Cifre che ad oggi potrebbe permettersi la Roma, ma non ad ogni costo, se si pensa a quello che è l’ingaggio che percepisce il serbo alla Juve e al quale non vuole rinunciare. Pertanto, occhio anche all’alternativa. Dal Manchester United potrebbe arrivare in prestito con opzione di riscatto il cartellino di Joshua Zirkzee.

Tre ipotesi per la Roma: nuovo nome oltre Vlahovic e Zirkzee

Con l’addio di Dovbyk la Roma potrebbe puntare forte su Andrea Pinamonti, nome attenzionato anche dal Napoli dopo l’infortunio di Romelu Lukaku.

L’attaccante che arriverebbe in giallorosso dovrà competere con Ferguson per il ruolo da titolare. Chiaro è che se dovesse arrivare uno tra Vlahovic e Zirkzee, Gian Piero Gasperini andrebbe a ritrovarsi un calciatore destinato a diventare il titolare indiscusso dell’attacco. Salvo clamorosi colpi di scena però perché Ferguson continua a dare segnali che a Gasperini piacciono e non poco. In ogni caso la Roma deve trovare un attaccante. La punta arriverà negli ultimi giorni di mercato.