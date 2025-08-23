Casemiro in Italia dopo De Bruyne e Modric: la firma a fine agosto

Il calciomercato in Italia potrebbe vedere un altro fuoriclasse dopo Kevin De Bruyne e Luka Modric, nel nome di Casemiro.

Dall’estero hanno fatto sapere che in questo fine agosto si potrebbe concretizzare l’addio del fuoriclasse brasiliano, arrivato ormai ai titoli di coda della sua esperienza all’Old Trafford.

Il Manchester United, che cerca una nuova soluzione in mediana, potrebbe accogliere le richieste da parte di Casemiro sulla cessione che andrebbe a riguardare, a quel punto, la destinazione in Italia. Così come per Modric e De Bruyne, anche un’altra squadra può dimostrare che l’arrivo di un talento come lo storico centrocampista del Real Madrid non è poi da escludere. Quella che nasce su di lui è infatti un’occasione di calciomercato.

Calciomercato: Casemiro lascerà il Manchester United

Sono due le strade che può scegliere Casemiro: le ricche proposte economiche dall’Arabia Saudita oppure la possibilità di giocare ancora ad alti livelli in Europa, giocando magari anche in Champions League, in uno dei top club d’Italia. Perché in Serie A c’è chi potrebbe puntare ancora su di lui, ad altissimi livelli.

In Arabia Saudita ci sono almeno un paio di club che vorrebbero Casemiro, col centrocampista dello United che avrebbe già fatto sapere al suo club di voler lasciare Manchester, come hanno fatto sapere da Fichajes.net. Stesso ex Real Madrid che però non è certo di voler lasciare la Premier League per giocare in Saudi Pro League, lì dove lo attenderebbe anche Inzaghi all’Al-Hilal. Non per giocare al club allenato dall’ex nerazzurro, ma con l’Inter nel destino.

Perché tra le possibili destinazioni proprio di Casemiro, potrebbe spuntare fuori anche l’Inter che oggi ha perso Asllani con il suo arrivo a Torino. Assieme all’Inter, anche due squadre rivali per la lotta Scudetto potrebbero provare a prenderlo. Si tratta di Juventus e Milan.

Suggestione Casemiro in Serie A: chi può prenderlo

Solo di fronte alla rinuncia del suo ingaggio importante, sarà possibile vedere Casemiro in Serie A. Il brasiliano infatti, per firmare in Italia, dovrebbe accontentarsi dei 6-7 milioni di euro d’ingaggio massimo, rispetto ai 18 attuali. Una scelta che farebbe “alla De Bruyne”, così come Modric – anche se il croato è in una fase diversa della sua carriera -, approdando in Italia per vedere il suo finale di carriera a livelli importanti e come uno dei centrocampisti più importanti dell’intero campionato, firmando per uno dei club che cercano un centrocampista.

Si tratta infatti della possibilità di vederlo alla Juventus, col club bianconero che cerca un calciatore da diverso tempo, per sostituire Douglas Luiz, così come l’Inter che “approfitterebbe” dell’occasione di mercato per portarsi a casa un centrocampista di spessore mondiale da affiancare a Calhanoglu e Barella, alternandoli con Mkhitaryan e gli altri calciatori a disposizione di Chivu.