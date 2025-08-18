L’Inter vende un altro calciatore, non sarà rimpiazzato

Ci sono delle importanti notizie che riguardano le scelte dell’Inter pronta a fare delle nuove operazioni di mercato, ma occhio alle sorprese tra entrate e uscite.

Perché in questo momento il club nerazzurro non sembra intenzionato ad acquistare per ogni cessione che deciderà di fare. Infatti, ci sono delle novità che riguardano proprio la scelta che è stata presa da parte della società che in questo momento può valutare di non chiudere il colpo per un altro giocatore da inserire nella rosa dopo una partenza che è stata ormai programmata. Perché l’Inter punta alla cessione di un calcaitore per fare cassa.

Possibile beffa per i tifosi dell’Inter e gli amanti del mercato visto che sono stati fatti i nomi di Lookman e Kone in queste ultime settimane, ma al momento pare che siano state abbandonate definitivamente queste piste. Occhio a quello che può quindi ora accadere visto che si parla di una nuovao cessione e un mancato rinforzo.

In qiestp momento l’inter sta trattamdo la cessione di un calciatore che quasi sicuramente non sarà rimpiazzato salvo sorprese, perché ci sono degli aggiormamenti che arrivano e riguardono proprio la decisione che pensa di prendere il club nerazzurro visto le ultime notizie di mercato che ora sono venute fuori.

Calciomercato Inter: cessione in arrivo, nessun acquisto

Come si muoverà adesso l’Inter che sta completando una cessione? Le possibilità sono svariate, ma pare che il club possa anche pensare di non andare a rinforzare la rosa con ulteriori colpi.

In questo momento ci sono conferme che arrivano in merito alla scelta che punta a fare ora l’Inter che rischia di non chiudere ulteriori acquisti, perché secondo le notizie rivelate da Tmw, ci sono conferme che possono riguardare la strategia dei nerazzurri che possono anche vendere Zalewski all’Inter come accordato per 17 milioni di euro ma non prendere nessun altro al suo posto.

Infatti, pare che ora l’Inter non voglia andare a fare un nuovo acquisto per rimpiazzare Zalewski che potrebbe portare anche dei problemi di gestione numerica nelle scelte di Chivu.