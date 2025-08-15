Napoli, infortunio più serio del previsto: il sostituto dalla Roma

Il Napoli vuole svoltare sul mercato in entrata nelle ultime settimane di sessione estiva, perché ora possono chiudersi dei nuovi acquisti anche a sorpresa.

Una situazione particolare è venuta fuori in queste settimane perché adesso ci sono delle conferme che riguardano proprio la scelta che ha preso il Napoli di andare a comprare un altro calciatore dopo l’infortunio. Un momento non del tutto facile quello per la società Campione d’Italia perché adesso la strategia di mercato inevitabilmente cambia e proprio a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di mercato.

Il Napoli aveva pensato di seguire una linea chiara, ma a quanto pare non arrivano buone notizie visto che l’infortunio nell’ultima amichevole costringe il Napoli a fare un acquisto diverso per migliorare la rosa e tenerla sempre competitiva.

Continuano ad arrivare delle notizie in questo senso, perché pare che ora il Napoli possa trattare con la Roma l’acquisto del calciatore. In queste ultime ore non sono arrivate per niente delle notizie confortati per Antonio Conte che ha perso per infortunio Lukaku e rischia di stare fermo per diverse settimane a causa di un guaio muscolare.

Calciomercato Napoli: altro acquisto dopo l’infortunio

Ma non solo questo, perché il Napoli che cerca di fare nuovi acquisti è stato costretto a rallentare un attimo quando è arrivata la conferma delle notizia di infortunio di uno di quelli che è un vero obiettivo per la società azzurra.

Pare che il Napoli non investa più su Miretti della Juventus dopo l’infortunio nell’ultima amichevole contro la Next Gen della Juve che ora lo costringerà a stare fermo per diverse settimane. Uno stop improvviso che cambia i piani perché ora si cerca un altro centrocampista e dalla Roma il Napoli può puntare su Pellegrini che piace già tanto dallo scorso gennaio.

Lorenzo Pellegrini è in uscita dalla Roma e il Napoli dopo il ko di Miretti può pensare di puntare proprio su di lui. Ottimi i rapporti tra le società che possono anche pensare di trovare rapidamente l’intesa.

Non è da escludere che il Napoli possa virare su un nuovo acquisto anche in attacco visto l’infortunio di Lukaku e sempre dalla Roma ci sarebbe Artem Dovbyk che è in uscita e che i giallorossi sperano di vendere il prims possibile per fare cassa e sbloccare altre entrate.