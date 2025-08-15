Il Milan sacrifica Camarda: lo scambiano per il nuovo attaccante

Francesco Camarda poteva e doveva essere il futuro del Milan, ma qualcosa è cambiato dalle parti di via Aldo Rossi.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero potrebbe sfruttare il giovane attaccante classe 2008 per arrivare a colui il quale vestirà la maglia numero 9 del Diavolo a partire dalla prossima stagione. Ogni discorso sarebbe ancora in fase di evoluzione, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno la situazione possa prendere una piega ben precisa, con il Milan disposto a fare il possibile pur di accontentare Max Allegri mettendogli a disposizione un attaccante di tutto rispetto.

Camarda pedina di scambio per il nuovo attaccante

Il futuro di Francesco Camarda potrebbe non essere più al Milan. Già quest’anno le parti stanno facendo una prova di separazione, che da provvisoria potrebbe diventare definitiva, anche perché dalle parti di via Aldo Rossi sarebbero cambiare le priorità ma soprattutto i piani.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero potrebbe sfruttare il classe 2008 per arrivare al bomber, giocatore che più di tutti avrebbe convinto Massimiliano Allegri. L’obiettivo del Milan è quello di accontentare il suo allenatore, motivo per il quale il direttore sportivo Igli Tare starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di sfruttare la pedina Francesco Camarda per regalare al toscano questo nuovo famigerato numero 9. E pensare che nel corso di questi giorni si è parlato tanto di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, ma a questo punto potremmo dire che la scelta del Diavolo è ricaduta alla fine su un altro profilo.

Nikola Krstovic potrebbe essere colui il quale vestire la magia numero 9 del Milan a partire dalla prossima stagione, anche perché fra tutti i profili visionati è quello più economico e commerciale, oltre che il migliore in rapporto qualità-prezzo. E chissà se nel momento in cui il Diavolo chiederà informazioni per il montenegrino il Lecce non possa riaprire il discorso Francesco Camarda, cambiando casomai qualche condizione dell’accordo raggiunto qualche mese fa facilitando di conseguenza l’arrivo in rossonero del 25enne.

Il Milan ha deciso: svelato l’attaccante del futuro

Roma e Atalanta sarebbero sulle tracce di Nikola Krstovic, proprio come il Milan, anche se fra tutte la società giallorossa sembrerebbe quella in vantaggio. La situazione potrebbe però ribaltarsi da un momento all’altro, anche perché c’è questa carta Francesco Camarda che potrebbe giocare a favore del Diavolo.

La sensazione, però, è che dalle parti di via Aldo Rossi non vogliano sacrificare un talento del genere per un giocatore che alla fine altro non dovrebbe fare che completare il reparto offensivo di Max Allegri. Per questo motivo, complice anche la richiesta contenuta del Lecce, il Milan potrebbe avanzare per Krstovic optando per una formula di prestito con obbligo o diritto di riscatto, proprio come sta facendo con lo United per Hojlund, che al momento resta il preferito. Staremo a vedere.