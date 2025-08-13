Juventus, colpo a sorpresa dopo l’infortunio: arriva da Milano

Colpo di scena in Italia con la Juventus pronta a stravolgere il mercato perché ci sono delle nuove notizie che spuntano fuori dopo l’infortunio che cambia la strategia di mercato.

Adesso ci sono delle novità proprio riguardo quello che è accaduto in queste ultime ore perché si parla delle scelte che pensa di fare la Juventus che può valutare di andare a cambiare i piani di mercato visto che ci sono delle novità che rischiano di mettere a rischio alcune trattative del club bianconero che può seriamente cambiare tutti i piani e ora occhio a cosa può accadere da un momento all’altro.

Perché la Juve può andare a chiudere dei nuovi colpi ora che è arrivata una notizia non del tutto positiva che rischia di compromettere alcune scelte del club bianconero. Ci sono delle novità inerenti proprio a delle decisioni che pensa di affrontare ora la società.

La Juventus può affondare il colpo per un nuovo acquisto a centrocampo. Sono diversi gli obiettivi del club bianconero che dovrà andare a migliorare ancora la rosa visto che sono diversi i giocatori che sono pronti ad essere puntati per chiudere dei nuovi arrivi, ma attenzione alla decisione a sorpresa.

Calciomercato Juve: pronto un nuovo colpo a sorpresa

L’infortunio di Miretti cambia i piani della Juventus. Il calciatore era finito nel mirino del Napoli che poteva pensare di puntare su di lui e ora che è finito ko si teme il peggio, per questo la Juve non potrebbe venderlo e nemmeno contare su di lui.

Un colpo di scena che può seriamente portare a delle decisioni a sorpresa perché la Juventus pensa di chiudere un nuovo acquisto e sono tanti i nomi che sono stati fatti come quello di Kessie, di O’Riley, di Hjulmand e tanti altri, ma quello nuovo può portare ad un giocatore del Milan.

Perché Juve e Milan hanno ottimi rapporti dopo che in questi anni sono stati chiusi diversi accordi e occhio anche al prossimo che potrebbe portare a Musah alla Juventus. Il giocatore piace ai bianconeri e può essere un profilo giusto, considerando che è anche in uscita dal Milan.