Araujo ha scelto la Serie A: accordo con il Barcellona a 35MLN

Ronald Araujo è pronto a lasciare il Barcellona per firmare in Serie A: una big ha già l’accordo con il suo entourage e ora parleranno i club.

Il difensore Uruguaiano del Barcellona è ormai fuori dagli schemi di Hansi Flick che durante la stagione ha scelto altri profili, più giovani e più adatti al suo stile di gioco e dopo l’infortubuo ha perso il posto da titolare e difficilmente lo ritroverà in blaugrana.

Il futuro di Araujo è tutto da scrivere ma ora c’è la Serie A tra le possibilità che si stanno aprendo per il difensore uruguaiano, alla ricerca si una nuova avventura stimolante e di grande livello.

Calciomercato: Araujo in Serie A, accordi più vicini

Le prestazioni di Araujo al Barcellona negli ultimi anni sono state molto importanti e ora potrebbe essere arrivato per lui il momento di cambiare aria e di fare in modo che la sua carriera possa continuare ad alti livelli.

L’addio di Araujo al Barcellona è solo questione di giorni. La sua avventura in terra catalana è ormai finita e sta cercando una nuova esperienza per fare in modo che possa esprimersi alla grande in Europa.

Secondo le ultime notizie di mercato, Ronald Araujo è pronto a lasciare il Barcellona per firmare in Serie A e iniziare un nuova avventura.

Inter su Araujo: è la prima scelta di Chivu

Ronald Araujo è una possibilità concreta per la nuova stagione che sta per iniziare. Il difensore è in uscita dal Barcellona ma vuole continuare ad alti livelli e non accetterà le destinazioni arabe o americane.

Secondo quanto riferisce Transfermarkt, l’Inter è sulle tracce di Ronald Araujo. I nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale e dopo aver visto sfumare le opzioni che portavano a Giovanni Leoni e a Koni De Winter, si sono interessati all’uruguaiano in uscita dal Barcellona.

Araujo all’Inter potrebbe essere un colpo straordinario per la società nerazzurra visto che sarebbe subito titolare nella difesa di Cristian Chivu, in fase di restyling in questa fase del mercato.

Araujo Inter, le cifre dell’affare con il Barcellona

Araujo sta diventando un nome concreto per l’Inter che necessita di un nuovo centrale che possa garantire alla difesa nerazzurra prestazioni di altissima qualità.

Il Barcellona ha deciso di cedere Ronald Araujo in Champions questa sessione di mercato e ha già fissato il prezzo: servono 35 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. I blaugrana non accetteranno prestiti né offerte con bonus, ma solo le cifre ormai stabilite.