L’Inter blocca il nuovo difensore e perde Leoni: guadagna la Juve

Il calciomercato dell’Inter passa dal difensore e il nuovo acquisto scelto non sarà Leoni. A guadagnarne è la Juventus.

Si tratta di un’operazione che, come ha fatto sapere Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky Sport, l’Inter sta cercando di bloccare e che sistema le cose per l’organico di Chivu.

Probabilmente stufo di aspettare il Parma tra le cifre che ballano sulla domanda e sulla richiesta per il cartellino di Leoni, alla fine l’Inter vira su quello che è l’altro obiettivo per la difesa. Un obiettivo che poi scinde dalla cessione o meno di Bisseck e Pavard, ma che potrebbe arrivare a priori per la difesa dell’Inter che va comunque sistemata per quello che è il ricambio generazionale che sta arrivando in nerazzurro, nel ciclo che si sta aprendo con Chivu.

Calciomercato Inter: i nerazzurri bloccano il nuovo difensore

L’allenatore rumeno Cristian Chivu ha già avuto il suo esordio ufficiale a causa del Mondiale per Club in una stagione che è finita con lui in panchina e che riprenderà con lo stesso allenatore alla guida di un club che si sta rivoluzionando. Ma l’esordio in Serie A lo dovrà trovare tra un paio di settimane, contro il Torino.

Senza Acerbi, perché probabilmente l’esperto centrale italiano andrà a giocare in Spagna, ma con la voglia di sistemare con un grande acquisto per la difesa, il reparto delle retrovie proprio in vista dei tanti impegni che vivrà l’Inter, di nuovo, dopo quelli da record della stagione 2025.

Si tratta della possibilità di prendere Koni De Winter, centrale e all’occorrenza terzino, perfetto per ogni assetto tattico che avrà a disposizione Cristian Chivu, come nuovo calciatore dell’Inter. I nerazzurri starebbero provando a bloccarlo, così da non vederlo lasciar scappare. E a guadagnare da una parte ci sarebbe il Milan, che può accelerare su Leoni, ma dall’altra la Juventus che incasserà sul suo cartellino, dopo il passato alla Next Gen bianconera.

L’Inter fa un favore alla Juventus sul colpo in difesa: il motivo

Fa un favore alla Juventus, la società interista, per l’intreccio di calciomercato dal Genoa. I nerazzurri, prendendo Koni De Winter, spenderebbero una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro per un duttile difensore che permetterebbe ai bianconeri di incassare a causa di alcuni accordi sul passaggio che fu dai bianconeri ai Grifoni.

La Juventus, col Genoa, si è accordata per un 20% delle cifre sulla futura rivendita. Oltre a 2 milioni di euro di bonus che la società bianconera ancora può percepire. Insomma, parte dei soldi dell’Inter sul nuovo acquisto, saranno incassati dalla Juve. Precisamente saranno 6 milioni di euro nelle casse della Juve, qualora l’Inter dovesse prendere De Winter per 30 milioni.