Un altro olandese al Napoli: colpo da 25 milioni

Il calciomercato sta vedendo tra le protagoniste assolute la formazione azzurra. Il Napoli può prendere un terzino olandese.

Le parole dello storico ex azzurro sono chiare, il consiglio porta a quella che è la scelta legata a due nuovi acquisti dei quali ha bisogno il Napoli.

Il nuovo acquisto arriverà nel nome di Gutierrez che sarà presto ufficializzato e solo a seguito delle visite mediche che sono state programmate. Ma sull’altro versante c’è un’altra situazione da sistemare e il nome a sorpresa potrebbe arrivare nel nome dell’esterno olandese su “suggerimento” della leggenda partenopea.

Calciomercato: un terzino olandese per il Napoli

Dopo aver preso Sam Beukema e Noa Lang, è sempre più olandese il club azzurro.

A pensare che soltanto uno fu l’olandese nella storia del Napoli, prima dell’arrivo di De Guzman che fu scelto dal Napoli nel decennio scorso con Rafa Benitez in panchina, mentre adesso ci sono i due calciatori nel giro della Nazionale olandese all’interno della rosa azzurra.

È proprio il primo leggendario calciatore olandese arrivato al Napoli nella sua storia e che l’ha scritta in terra partenopea, ad aver suggerito un nuovo terzino al Napoli. Gli azzurri che, secondo lo stesso Ruud Krol avrebbero bisogno di due nuovi acquisti, potrebbero trovare nell’occasione che si chiama Lutsharel Geertruida dal Lipsia per circa 20-25 milioni di euro. Diversi i nomi per il ruolo di terzino a tutta fascia e oltre a Juanlu, le occasioni non mancano tra le diverse ipotesi di calciomercato.

Le parole di Krol sul nuovo acquisto per il Napoli

Ai microfoni di NapoliMagazine ha preso voce l’ex storico difensore centrale della Serie A e dell’Olanda, simbolo del Napoli che fu nel periodo precedente a quello “Maradoniano”.

Ruud Krol, senza troppi giri di parole, ha così detto la sua per il mercato del Napoli: “Non bisogna preoccuparsi per queste amichevoli, mancano alcune cose tra gli automatismi, ma che sono sicuro arriveranno molto presto. Per diventare invincibile, cosa serve a Conte? Servono terzini, il campionato e gli impegni internazionali sono tanti. Almeno due terzini servono a questo Napoli”. Arrivato l’estate scorsa, Geertruida può fare al caso del Napoli. Questo, solo se dovesse saltare effettivamente Juanlu, calciatore che saluterà il Siviglia, ma è da chiarire se lo farà per giocare al Napoli oppure al Wolves in Premier League. In questo momento è chiaro che il Napoli, per completare la rosa, ha bisogno di due nuovi terzini come suggerito da Krol. E in aggiunta Fabio Miretti, che pure può essere chiuso tra non molto.