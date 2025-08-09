Milan, per l’attacco non solo Vlahovic: altri due nomi

Milan pronto ad andare a definire il grande colpo in attacco, la società rossonera valuta diverse piste e non c’è soltanto Vlahovic nella lista del direttore sportivo Igli Tare.

Possibile colpo a sorpresa per il mercato del Milan che si prepara ad accogliere quella che sarà la nuova punta. Santi Gimenez arrivato lo scorso gennaio non sembra essere tanto considerato dal nuovo allenatore Allegri che lo valuterà, ma allo stesso tempo chiede un giocatore con delle caratteristiche diverse per avere libertà di scelta.

Attenzione a quello che potrebbe essere un movimento a sorpresa quindi per il ruolo di prossimo attaccante del Milan perché sono due ora le vere opzioni che possono venire fuori per il club rossonero. In questo momento c’è la conferma che riguarda la scelta su Vlahovic che si è raffredata come pista nelle ultime ore.

Per questo motivo adesso il Milan può cercare un nuovo attaccante e ci sono diverse sorprese che arrivano e che possono seriamente cambiare il futuro del club rossonero. Occhio a quella che sembra essere una decisione che riguarda la mossa proprio da parte del club rossonero che ora a sorpresa può puntare su un nuovo nome.

Calciomercato Milan: due nuovi nomi per l’attacco

Per diverse settimane è sembrato che proprio Dusan Vlahovic fosse l’indiziato principale per giocare in attacco con il Milan il prossimo anno, adesso però le cose potrebbero cambiare con la società bianconera che può scambiare l’attaccante serbo con un club straniero e allora il Milan valuta le alternative.

Non si farà trovare impreparato il Milan e non resterà a mani vuote entro la fine dell’estate di mercato. Infatti, il club rossonero sta già studiando le alternative alla pista Vlahovic e sono due i nomi caldi in pole.

Per l’attacco il Milan punta all’acquisto di un profilo importante che possa inserirsi subito negli schemi di Allegri e tra i vari nomi spuntano fuori quello anche di Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid e di Artem Dovbyk della Roma. Entrambi potrebbero essere in uscita.

Questi due nomi si vanno ad aggiungere ora nella lista di mercato del Milan dove ci sono già da tempo i soliti noti Vlahovic e Hojlund.